شكرا لاهتمامكم بخبر عن مسابقة توظيف سوناطراك 2024 في التخصصات المختلفة بقطاع النفط والغاز في الجزائر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – انطلقت مسابقة توظيف سوناطراك 2024 لتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الشباب حديثي التخرج والباحثين عن العمل في الجزائر، حيث نرصد في ذلك السياق العديد من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل حول مسابقة توظيف سوناطراك، وما هي التخصصات المطلوبة، إضافة لرغبتهم في معرفة شروط التقديم على الوظائف، وتأتي تلك المسابقة في إطار خطة الشركة لزيادة إنتاجها من النفط والغاز من خلال إتاحة المزيد من الوظائف الشاغرة، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من الإنتاج، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

مسابقة توظيف سوناطراك

أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك عن فتح باب التسجيل في مسابقة توظيف سوناطراك 2024، والتي تعد مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي المدارس الأكاديمية والمعاهد والجامعات لشغل الوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والتقنية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل، وتهدف الشركة إلى استقطاب الباحثين عن العمل لشغل الوظائف الشاغرة ضمن خطتها لزيادة إنتاجها من المحروقات بنسبة 2.5% في عام 2025.

التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك

أوضحت شركة سوناطراك في بيانها أنا باب التسجيل في المسابقة سيكون متاحًا يوم الخميس القادم الموافق 28 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وستكون عملية التقديم في مسابقة توظيف سوناطراك 2024 عبر الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اتباع الخطوات الموضحة كالآتي:

زيارة موقع شركة سوناطراك الإلكتروني.

الدخول على منصة التوظيف.

اختيار الوظيفة المراد التقديم عليها.

ادخال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على زر تقديم طلب.

شروط التوظيف في سوناطراك

يراعي المتقدمين على الوظائف الشاغرة شروط التوظيف في سوناطراك 2024 والتي تتضمن الآتي: