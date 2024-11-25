البسكويت التركي بالزبادي .. حضريه بأقل التكاليف وأسهل الخطوات واستمتعي بمذاقه الشهي هش وخفيف

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر البسكويت التركي بالزبادي من الحلويات الخفيفة والشهية التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الهش، وترعب ربة المنزل في تحضيره دائما وذلك يرجع إلى مكوناته البسيطة وسهولة تحضيره فهو غير مكلف ولا يستغرق وقت لتجهيزه في المنزل، والآن سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت تركي بالزبادي بخطوات بسيطة.

مكونات تحضير البسكويت التركي بالزبادي

بسكويت التركي بالزبادي هو أحد الحلويات السهلة والبسيطة ويتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش، وهو لا يحتاج سوى بعض المكونات المتوفرة في المطبخ، وهو يمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة أو كسناك بعد الوجبات، والآن نتعرف على مكونات تحضيره كما يلي:-

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر البودرة.

بيضة للدهن.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 كواب من الدقيق.

رشة من الفانيليا.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يعتبر البسكويت التركي بالزبادي من افضل الأنواع المفضله لمحبي الحلويات الخفيفة والهشة، فهو لا يحتاج سوى مكونات اقتصادية وغير مكلفة وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وسوف نتناولها بالتفصيل كما يلي:-

اولا قومي بخفق الزبادي مع الزبدة الطرية والسكر البودرة جيدًا حتى يتجانس الخليط، ويفضل أن تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة لتسهيل الخلط بالمكونات الأخرى.

ثم نضيف البيكنج باودر والفانيليا إلى الخليط وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي الدقيق تدريجيًا، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

يجب ان يكون الدقبق وباقي المكونات الجافة بدرجة حرارة المطبخ ويفضل نخلها قبل الاستخدام للتخلص من اي تكتلات.

بعد أن تصبح العجينة جاهزة، قسميها إلى كرات صغيرة الحجم وشكليها حسب الرغبة والمحبب لأطفالك.

نضع قطع البسكويت على صينية مغطاة بورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى لأن البسكويت سوف يتمدد قليلاً أثناء التسوية.

للقيام بدهن البسكويت نقوم بخفق البيضة جيدًا ودهن بها سطح البسكويت قبل وضعه في الفرن.

نسخن الفرن قبل دخول البسكويت ب 10 دقائق فذلك يساعد علة أن يتم تسويته بشكل أفضل، ونترك البسكويت حتى ياخد لون ذهبي، وبعد إخراجه من الفرن، اتركيه ليبرد قليلا، وقبل النقديم يمكنك تزيينه بالسكر البودرة.

طريقة عمل بسكويت اليانسون

2 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

ملعقة كبيرة حليب.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر، اليانسون المطحون، ورشة الملح، في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع السكر حتى يذوب السكر.

أضيفي الزبدة المذابة واخلطي جيدا، ثم ضعي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجياً وامزجيها حتى تتشكل عجينة لينة.

ثم غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وسخني الفرن، ثم قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ثم قطعيها باستخدام قطاعات البسكويت حسب الشكل المرغوب.

وضعي البسكويت على صينية مدهونة بالزبدة، واخبزيها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً، واتركي البسكويت ليبرد قليلاً قبل تقديمه.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

ربع كوب عصير برتقال طازج.

بشر قشر برتقالة واحدة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة

اولا نقوم بخلط المكونات الجافة وهى الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم نخلط المكونات الساىلة معا.

نضيف عصير البرتقال وبشر قشر البرتقال إلى الخليط وامزجهم، ثم ابدأ في إضافة خليط الدقيق تدريجيًا إلى المكونات السائلة، واعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

نقسم العجينة إلى كرات صغيرة، واستخدم قطاعة بسكويت لتشكيل قطع دائرية.

نضع قطع البسكويت في صينية مغطاة بورق زبدة، واترك مسافة بين كل قطعة. ضع الصينية في الفرن لمدة عشرة دقيقة حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

طريقة عمل بلح الشام بالشوفان

كوب دقيق.

1/2 كوب شوفان مطحون.

ربع كوب نشا.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زيت.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 بيضة.

زيت للقلي.

مكونات الشربات:

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة

عصير ليمون.

الطريقة

لتحضير الشربات، اغلي السكر مع الماء في وعاء على النار حتى يذوب السكر تمامًا، ثم أضيفي عصير الليمون وتركي الشربات يغلي لمدة 5 دقائق.

في وعاء على النار، سخني الماء مع السكر والزيت حتى يبدأ المزيج بالغليان، وضعي الدقيق والشوفان والنشا واستمري في التحريك حتى تتكون عجينة متماسكة.

ارفعي العجينة عن النار واتركيها لتبرد قليلاً، وضعي البيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق جيدًا بعد كل إضافة.

نسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، وضعي العجينة في كيس حلواني مزود برأس عريض وابدئي في تشكيل بلح الشام على شكل أصابع صغيرة داخل الزيت الساخن.

اقلي بلح الشام حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا، واخيرا اسكبي الشربات البارد فوق بلح الشام مباشرة بعد إخراجه من الزيت.

طريقة عمل الوافل بالشوفان

1/2 كوب دقيق شوفان.

نصف كوب دقيق عادي

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

3/4 كوب حليب.

1/4 كوب زبدة مذابة.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة

في وعاء كبير، امزجي دقيق الشوفان، الدقيق العادي، السكر، البيكنج باودر، والملح، ثم اخفقي البيضة مع الحليب، الزبدة المذابة والفانيليا.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطي جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، وسخني جهاز الوافل واضبطي الحرارة.

ثم صبي كمية من الخليط في الجهاز واتركيه حتى يصبح الوافل ذهبي.

قدمي الوافل بالشوفان مع إضافاتك المفضلة مثل العسل.

مكونات بسكويت الشوفان

كوب شوفان مطحون.

1/2 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ربع كوب حليب.

طريقة التحضير

نقوم نخفق السكر والزبدة حتى يصبح المزيج كريمي، وأضيفي البيضة والفانيليا واخلطيهم جيدًا، ثم اخلطي الشوفان المطحون، الدقيق، البيكنج باودر، والملح.

وضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات الرطبة مع الاستمرار في التحريك.

ثم شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية الفرن مع ترك مسافة بينها، واخبزي البسكويت في الفرن لمدة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

مكونات بسكويت الزبادي والقرفة

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ربع كوب زبادي.

نصف كوب زبدة.

1 بيضة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة

فانيليا.

طريقة التحضير

اولا في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي، وأضيفي البيضة والفانيليا وامزجي جيدًا.

ثم اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، القرفة، والملح، وضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة بالتدريج.

ثم ضعي الزبادي واخلطي حتى يتكون عجين ناعم، وشكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسكويت حتى يصبح لونه ذهبيًا.

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