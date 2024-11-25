نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتاكلى صوابعك وراها .. مهلبية المانجو بقوام مظبوط وبطعم خطير لا يقاوم جربيها بالطريقة دي هتنبهري في المقال التالي

كتب محمد سعد – يرغب الكثير من الأشخاص فى تناول الحلوي السريعة خاصة فى الشتاء، وتعد المهلبية من الحلوي السريعة والتي يفضل تناولها الكبار والصغار، فهيا تحظى بشعبية كبيرة بفضل قوامها الناعم ومذاقها المميز، وعندما يضاف المانجو إليها، تصبح أكثر متعة بنكهتها المنعشة والغنية، مما يجعلها مناسبة لجميع الأوقات، في هذه المقالة، سوف نستعرض لكم طريقة تحضير مهلبية المانجو بخطوات بسيطة، بالإضافة إلى بعض النصائح للحصول قوام وشكل خطير لا يقاوم.

طريقة عمل مهلبية المانجو

يمكنك سيدتي عمل مهلبية المانجو بطعم شهى ولذيذ ماعليكي سوي إحضار المكونات البسيطة التالية:

3 أكواب من الحليب

4 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 حبة ملنجو (مهروسة أو معصورة).

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

طريقة التحضير

في وعاء، ضعى الحليب والسكر على نار متوسطة وحركى حتى يذوب السكر.

في وعاء صغير، اخلطى النشا مع نصف كوب ماء بارد حتى يذوب النشا تماما.

ثم أضيفى خليط النشا تدريجيا إلى الحليب الساخن وحركي بإستمرار حتى يتكاثف الخليط ويصبح قوامه ناعم.

أضيفى الفانيليا إذا كنت ترغبين بها، واطفئ النار.

صوص المانجا اللذيذ

بعد الخطوات السابقة، حضري صوص المانجا عن طريق الخطوات التالية:

قشري المانجو واهرسيها باستخدام الخلاط حتى يصبح ناعم.

ثم أضيفى عصير المانجو المهروس مباشرة إلى المهلبية الساخنة وحركى جيدا حتى يمتزج تماما.

اسكبى المهلبية الممزوجة بالمانجو في أكواب التقديم.

اتركها تبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

ثم أضيفى مكعبات مانجو صغيرة على الوجه قبل التقديم، أو رشة من المكسرات المفرومة مثل الفستق أو اللوز “للتزيين”.

مميزات وصفة المهلبية بالمانجو

طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، حيث يمكنك تحضيرها في أقل من 20 دقيقة.

مكونات بسيطة: متوفرة في كل مطبخ تقريبا.

طعمها غني: بفضل نكهة المانجو الطبيعية.

فوائد مهلبية المانجو