حقيقه ولا إشاعة الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 والاستعلام عن المعاشات من خلال موقع وزارة المالية finances.gov.ma
شكرا لاهتمامكم بخبر عن حقيقه ولا إشاعة الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 والاستعلام عن المعاشات من خلال موقع وزارة المالية finances.gov.ma على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – الكثير من الأسئلة التي تصدرت عنازين البحث الأخير تدور حول التعرف علي حقيقة الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 ، ويتمحور اهتمام الجميع الان حول معرفة اخبار زيادة الرواتب ، والرواتب هي مصدر الدخل الوحيد للمواطنين العاملين في القطاعات الحكومية او القاعات الخاصة لذلك اخبار الزيادات يهتم بها المواطنين بشكل كبير وذلك نتيجة لمرور المواطنين بأزمات ماليه نتيجة ارتفاع وغلاء الأسعار ، وسنوفر لكم التفاصيل الخاصة بالمعاشات عبر هذا التقرير.
تداول الكثير من المغاربة العديد من المنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي تقول بوجود زيادات جديدة علي رواتب المتقاعدين بنسبة 5 في المية ، ولكن وفقاً للمواقع الرسمية الخاصة بوزارة المالية المغربية لم يتم الإعلان عن زيادة الأجور او الرواتب ، ولذلك جميع الأخبار التي انتشرت تم نفيها جميعاً وأكدت الوزارة علي عدم وجود زيادات ، ومن الجدير بالذكر ان عدد المستفيدين من المعاشات في المغرب يبلغ عددهم اكثر من مليون مواطن مُستفيد.
والصندوق المغرب يحتوي علي أربعة أنظمة للمعاشات منها معاشات خاصه بالعسكرية ومعاشات مدنية ومعاشات التقاعد التكميلي وهناك فئة خاصة بالمواطنين الغير عاملين لحساب الدولة، وتم زيادة الأجور مؤخرا لجميع العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 1000 درهم مغربي كما زاد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة بنسبة 10%.
خطوات الاستعلام عن المعاشات في المغرب 2024
- في البداية قم بالدخول علي الموقع الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية من هنا.
- بعد ذلك يجب تحديد خيار ” الاستعلام عن المعاشات.
- ثم يجب علي المستعلم ان يقوم بالدخول علي ايقونة الراتب وتحديد المؤسسة التي كان يعمل بها.
- يجب ادخال البيانات المطلوبة وهي ” اسم المستخدم ورقم المرور و رقم الهوية الوطنية”.
- في الأخير اضغط علي زر الاستعلام.