خطوات فتح حساب تجاري بنك الخرطوم 2025 أونلاين من خلال bankofkhartoum.com للمقيمين والمغتربين والأوراق المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – يتسأل الكثير من السودانيين عن خطوات فتح حساب تجاري بنك الخرطوم 2025 أونلاين، والذي أتاحه بنك الخرطوم المركزي أمام جميع المواطنين من خلال الانترنت بدون الحاجة الي الذهاب للبنك، وكثرة التساؤلات تعكس الاهتمام البالغ من المواطنين علي استغلال خدمات البنك الكترونيًا والتي تُسهل علي الجميع الكثير من الوقت والجهد، وقد أعلن البنك عن إعادة إمكانية فتح الحساب أون لاين بالبنك بعد توقف دام لفترة زمنية طويلة، بسبب سوء الأوضاع في السودان، ليُعاد ممارسة كافة أعماله مرةً أخري بعد التوقف.

يُمكن لجميع المواطنين البالغين من العمر 18 عام فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم والاستفادة من الخدمات البنكية بكل سهولة من خلال الهاتف المحمول، من خلال اتباع ما يلي:-

1 – الدخول الي الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

2 – القيام بالنقر علي أيقونة الخدمات الالكترونية من الشاة الرئيسية.

3 – لتقوم بعد ذلك بالضغط علي أيقونة خدمات الحسابات، لتنتقل بعد ذلك الي النقر علي فتح حساب جديد.

4 – لتنتقل بعد ذلك الي النقر علي تحميل استمارة فتح الحساب، وتقوم بتعبئتها حسب البيانات المطلوبة.

5 – لتنتقل بعد ذلك الي خطوة إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، ويجب تحميلها بجودة عالية وصورة واضحة.

6 – لتنتقل الي الخطوة التالية، والتي تقوم فيها بمراجعة كافة البيانات السابقة، ومن ثم عليك القيام بالنقر علي زر إرسال الطلب.

ملحوظة: لتتأكد من عملية فتح الحساب، سوف يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بك، والذي قومت بتدوينه رقمه في استمارة الحساب، تُأكد عليك رقم الحساب الخاص بك.

الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح حساب ببنك الخرطوم