نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز الجواز الالكتروني العراقي 2024 من خلال appointment.epp.iq والأوراق المطلوبة لإصدار جواز لأول مرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يُمثل جواز السفر الأساس لأي شخص راغب في السفر فهو إثبات الهوية خارج البلاد، كما أنه يُستخدم أحيانًا داخل البلاد، في حالة غياب الهوية الوطنية، لذلك منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن حجز الجواز الالكتروني العراقي 2024، والكثير من المواطنين وبالأخص المترددين بالسفر المُستمر خارج البلاد، يترددون بالبحث عن رابط التقديم على الجواز الإلكتروني، والاطلاع علي كافة التفاصيل الجديدة حول هذا الموضوع لتحقيق أفضل استفادة من بدون بذل أي مجهود، وفي هذا الصدد ننقل لكم تفاصيل حجز الجواز الالكتروني العراقي 2024 وكيفية التقديم.

أعلنت الحكومة العراقية أن حجز الجواز الالكتروني العراقي 2024، يكون من خلال موقع الجوزات العراقية، وذلك من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، وهي كالتالي:-

1 – الولوج الي الموقع الالكتروني الرسمي لموقع الجوزات العراقية، وذلك من خلال النقر هنا.

2 – لتقوم بعد ذلك بالنقر علي أيقونة حجز موعد الجواز.

3 – ومن ثم عليك القيام بالنقر علي ” احجز موعد للتقديم علي الجواز الالكتروني”.

4 – وبعد ذلك تلقائيًا يتم تحويلك الي صفحة المراجعة.

5 – وهنا تقوم باستكمال الإجراءات من خلال ادخال البيانات الخاصة بك المطلوبة ( الاسم – العنوان – رقم الهوية – رقم الهاتف ).

6 – وهي الخطوة الأخيرة، والتي تقوم فيها بتحديد الموعد المناسب لك للحصول علي الجواز، وينبغي عليك الالتزام به.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي جواز السفر

وبعد أن أوضحنا لكم خطوات حجز الجواز الالكتروني العراقي 2024، فمن المهم أن يقوم الراغب في إصدار جواز سفر لأول مرة، تقديم مجموعة من الأوراق وتكون صور ملونة، ولكن في نس الوقت يقوم بإحضار الأصل للاطلاع عليه، وتلك المستندات كالتالي:-