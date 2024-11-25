شكرا لاهتمامكم بخبر عن على استمارة الصف الثالث الاعدادي بمصر 2024 كيفية التقديم عبر موقع moe-register.emis.gov موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أصبحت عمليات البحث عن الاستمارة من قبل الطلاب واولياء الأمور تشغل جميع منصات البحث الإلكتروني، وذلك بسبب قرار الوزارة الذى جاء مضمونه ينص على في حال عدم التقديم على الاستمارة لا يحق للطالب دخول الامتحان وذلك قبل بداية امتحان الترم الأول، وبسبب البحث المتزايد سوف نوفى لكم كافة المعلومات عن استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 في السطور التالية.

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع بعض الضوابط والشروط لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، كما أعلنت أيضا أن اخر موعد في التسجيل سوف يكون يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل، لذلك على الطلاب سرعة البدأ فى تجهيز الأوراق المطلوبة والتقديم على الشهادة، كما أعلنت أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، عن طريق الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024