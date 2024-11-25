شكرا لاهتمامكم بخبر عن على استمارة الصف الثالث الاعدادي بمصر 2024 كيفية التقديم عبر موقع moe-register.emis.gov موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أصبحت عمليات البحث عن الاستمارة من قبل الطلاب واولياء الأمور تشغل جميع منصات البحث الإلكتروني، وذلك بسبب قرار الوزارة الذى جاء مضمونه ينص على في حال عدم التقديم على الاستمارة لا يحق للطالب دخول الامتحان وذلك قبل بداية امتحان الترم الأول، وبسبب البحث المتزايد سوف نوفى لكم كافة المعلومات عن استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 في السطور التالية.
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع بعض الضوابط والشروط لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، كما أعلنت أيضا أن اخر موعد في التسجيل سوف يكون يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل، لذلك على الطلاب سرعة البدأ فى تجهيز الأوراق المطلوبة والتقديم على الشهادة، كما أعلنت أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، عن طريق الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم.
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024
- أولا: قم بالتوجه الى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- ثانيا: عليك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب الذي جرى تفعيله.
- ثالثا: قم باستكمال إجراءات الدخول حتى الوصول إلى استمارة الصف الثالث الإعدادي.
- رابعا: عليك ملء جميع البيانات من كتابة الاسم بالكامل رباعي، ورقم الهاتف المحمول وكذلك العنوان. رفع صورة شخصية للطالب.
- خامسا: قم بالضغط على أيقونة “حفظ البيانات”، ثم قم بطباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة الأخرى.