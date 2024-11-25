نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر الذهب اليوم بالصاغة الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، حيث انخفضت الأسعار على جميع الأعيرة، ويعتبر الذهب حاليًا من الاستثمارات التي يسعى إليها الكثير من الناس، خاصة بعد تذبذب الأسعار في جميع أنحاء العالم، ويسعى الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى تحويل جميع الأموال السائلة التي يمتلكونها إلى سبائك ذهب، خوفًا من أن تقل قيمتها نظراً للاضطرابات العالمية الحادثة حاليًا، والذهب يعتبر المعدن النفيس الأكثر انتشاراً وإقبال على شرائه من جميع طبقات المجتمع المصري على سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

سوف نتعرف معكم على أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في أسواق الصاغة وهي كما يلي: –

سعر عيار 24 بعد انخفاضه اليوم بمقدار 11.50 جنية ليصبح سعر البيع 4240 جنية وسعر الشراء 4240 جنية. ثمن عيار 22 بعد انخفاضه 10.50 جنية ليصبح سعر البيع 3918 جنية وسعر الشراء 3886.75 جنية. سعر عيار 21 بعد التخفيض 10 جنية ليصبح سعر البيع 3740 جنية وسعر الشراء 3710 جنية. سعر عيار 18 بعد الهبوط 8.5 جنية ليصبح سعر البيع 3205.75 جنية مصري، وسعر الشراء 3180 جنية. ثمن عيار 14 بعد الهبوط 6.75 جنية ليصبح سعر البيع 2493.25 جنية وسعر الشراء 2473.25 جنية. سعر عيار 12 بعد الهبوط 5.75 جنية ليصبح سعر البيع 2137.25 جنية مصري وسعر الشراء 2120 جنية. سعر عيار 9 بعد الهبوط 4.25 جنية ليصبح سعر البيع 1602.75 جنية وسعر الشراء 1590 جنية.

أسعار الذهب اليوم

سوف نتعرف معكم على سعر الذهب اليوم وهو كما يلي: –

سعر ربع جنية الذهب عيار 21 يبلغ 8230 جنية مصري.

ثمن نصف جنية الذهب عيار 21 يبلغ 16700 جنية.

سعر جنية الذهب اليوم بعد الهبوط 80 جنية للبيع 29920 جنية مصري، وسعر الشراء 29680 جنية.

سعر أوقية الذهب بعد الهبوط 0.50 دولار ليصبح سعر البيع 2669.62 دولار، وسعر الشراء 2669.35 دولار.

سعر الذهب الأسبوع الماضي

شهد سعر الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع ملحوظ بلغ 225 جنية في نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 6.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 6% لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ شهر مارس 2023.