شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط تسجيلات امتحان البيام الجزائر 2025 الديوان الوطني للامتحانات bem.onec.dz على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، عن موعد ورابط تسجيلات امتحان البيام 2025، حيث يتم التسجيل إلكترونياً للراغبين في دخول الامتحان لشهادة التعليم المتوسط، وذلك لكافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التعليم الخاصة والعمومية وأوليائهم، وكذا التلاميذ المترشحين الأحرار، ويكون التسجيل من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال المدة المحددة للتسجيل، ويتزامن ذلك الموعد مع تسجيلات امتحان الباك 2025 الجزائر، لذا ننوه أنه قد تم تخصيص رابط للتسجيل لدخول امتحان شهادة البيام دورة 2025، ونستعرض معكم ذلك الرابط وخطوات التسجيل خلال السطور التالية.

حددت وزارة التربية الوطنية رابط إلكتروني لتسجيل المترشحين الأحرار لشهادة التعليم المتوسط، مع التنوية على ضرورة إنشاء حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، وتسجيل البيانات وسحب الاستدعاءات.

الدخول على الموقع الإلكتروني “bem.onec.dz“.

إنشاء حساب شخصي وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة بيانات التلميذ كاملة وصحيحة.

ملء استمارة الترشح لدخول امتحان شهادة التعليم المتوسط.

دفع حقوق التسجيل بالبطاقة الذهبية.

الضغط على إرسال.

موعد التسجيل لامتحان شهادة التعليم المتوسط 2025 الجزائر

تبدأ تسجيلات امتحان البيام 2025 الجزائر، في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024، وذكرت وزارة التربية الوطنية في بيانها عن إمكانية تسجيل المترشحين المتمدرسين، من خلال الأرضية الرقمية بمعرفة مديري المؤسسات التعليمية التابع لها هؤلاء التلاميذ، ويمكن لأولياء الأمور الدخول من خلال فضاء الأولياء، وعمل حساب شخصي باسم التلميذ وتفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور على هذا الحساب.

ما هي طريقة دفع حقوق التسجيل لامتحان البيام 2025 ؟

يكون دفع حقوق التسجيل لامتحان البيام 2025، من خلال البطاقة الذهبية على الحساب الشخصي للمترشحين الأحرار، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع “epay.education.dz” يكون للمترشحين المتمدرسين.

شروط التسجيل لامتحان البيام 2025 الجزائر

للتمكن من التسجيل لامتحان شهادة التعليم المتوسط 2025 الجزائر، يجب الالتزام بعدة شروط لصحة وتمام التسجيل وهي كالتالي.