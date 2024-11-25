لتطوير إجراءات نقل المعلمين .. التعليم تطلق برنامج فرص 1446

عدن – كتب محمد سعد – قامت وزارة التعليم بالإعلان عن تطوير برنامج فرص في المملكة العربية السعودية، وهو واحد من أهم البرامج التي تتطلع إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن بينها سد احتياجات الوظائف التعليمية في كافة المدن بالمملكة سواء بالمدارس التابعة للوزارة أو المعاهد وذلك بناءً على العديد من القواعد، ويمكن استخدام هذا البرنامج في التقديم على الفرص الوظيفية المختلفة التي تقوم الوزارة بإطلاقها.

تطوير برنامج فرص

بعد تطوير برنامج فرص أصبح بإمكان المواطنين التقديم على الفرص الوظيفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لأي من مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وقد أشارت الوزارة من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصات التواصل الاجتماعي أن هذا البرنامج يعزز من استقرار شاغلي الوظائف التعليمية وذلك يضمن جودة مخرجات التعلم في كافة الإدارات التعليمية.

متى التقديم على برنامج فرص

بعد أن تقوم الوزارة بالإعلان عن وجود فرص وظيفية من خلال حساباتها الرسمية سواء موقعها الإلكتروني أو الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي فيمكن بعد ذلك التقديم على الوظائف من خلال زيارة النظام الإلكتروني المعتمد والبدء في إجراءات التقديم وإدخال البيانات بطريقة صحيحة.

وقد أوضحت الوزارة أنه بعد الترشيح وتقديم الطلب ستقوم بتحديد موعد عقد المقابلات الشخصية للمرشحين بناءً على العديد من المتطلبات وذلك من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج سواء أكانت الفرص الوظيفية في التشكيلات الإشرافية أو المدرسية أو غيرها من الوظائف.

عناصر المفاضلة في برنامج فرص

أوضحت الوزارة أن عناصر المفاضلة تقوم على مبدأي الكفاءة والجدارة واشتملت المعايير على النقاط التالية:

عناصر النمو المهني والتي تتضمن على الرتب التعليمية والرخصة المهنية.

درجة الأداء الوظيفي وعدد أيام الغياب.

مدى الاهتمام بالعمل التطوعي.

وتضمنت أيضًا معايير المفاضلة على نقاط لمن قام بتقديم طلب نقل خارجي قبل حلول عام 1443 هجريًا.

وهناك العديد من العناصر الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها عند الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والانتقال إلى برنامج فرص ثم الدخول إلى الأسئلة الشائعة، إذ حرصت الوزارة على تقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالبرنامج للتسهيل على شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة.