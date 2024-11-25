نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم توصيل الطلبات وشروط القبول من صندوق تنمية الموارد البشرية في المقال التالي

كتب محمد سعد – دعم توصيل الطلبات، حيث يأتي برنامج “دعم العمل الحر ” للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من بين مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة الى التوسع في التوطين من خلال تبني أساليب وأنماط عمل مختلفة لإتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات ولمعالجة الانكشاف المهني في بعض الأنشطة الاقتصادية، ويبرز من تلك الأنشطة الواعدة نشاط العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات كأحد أساليب العمل الجاذبة والداعمة لهذا التوجه، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في دعم توصيل الطلبات.

التسجيل في دعم توصيل الطلبات

يستطيع جميع المستفيدين الجدد التسجيل في دعم توصيل الطلبات من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب أن يتم التسجيل في إحدى التطبيقات المعتمدة من جانب الهيئة العامة للنقل.

ثم إصدار وثيقة العمل الحر – توصيل الطلبات.

الدخول على قسم الخدمات الالكترونية من رابط منصة صندوق تنمية الموارد البشرية.

الضغط علي التقديم على برنامج العمل الحر -توصيل الطلبات.

ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.

رفع المستندات المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.

ثم الضغط علي أيقونة تسجيل.

شروط القبول بدعم توصيل الطلبات

يتم القبول في البرنامج بعد توافر عدد من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في أي متقدم، وجاءت شروط التقديم بدعم توصيل الطلبات علي النحو التالي: