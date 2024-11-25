عاجل .. أمر ملكي مفرح من خادم الحرمين الشريفين وحسم شموله صرف 1000 ريال زيادة مع راتب التقاعد خلال أيام

عدن – كتب محمد سعد – أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي مفرح منذ قليل وشمل المستفيدين من دعم حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي المؤقت، وانتشرت أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد على شمول الأمر صرف زيادة بقيمة 1000 ريال براتب التقاعد المدني والعسكري، وذلك مع راتب الشهر القادم المقرر صرفه يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، وقد حسمت المؤسسة العامة للتقاعد الأمر، وفيما يلي التفاصيل.

أمر ملكي مفرح من خادم الحرمين الشريفين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد السعودي، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة عام، وتمديد صرف الدعم الإضافي المؤقت لمدة عام أيضاً، فضلاً عن استمرار فتح باب التسجيل بالبرنامج، وذلك لمساعدة الفئات المستفيدة في تلبية احتياجاتهم في ظل الغلاء المعيشي.

صرف 1000 ريال زيادة مع راتب التقاعد

تداولت أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد على أن الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل شمل زيادة براتب التقاعد المدني والعسكري بقيمة 1000 ريال، ولكن المؤسسة العامة للتقاعد نفت ذلك وأكدت على أن الأمر يشمل المستفيدين من حساب المواطن فقط وما هو متداول خلاف ذلك غير صحيح، وسوف يتم صرف راتب التقاعد للقطاع المدني والعسكري دون زيادة.

حالات إيقاف معاش التقاعد

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد بشكل دائم على توصيل مبالغ المعاش الشهري لمستحقيه، وقد أعلنت عن مجموعة من الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش بسبب عدم استيفائها الشروط ومنها ما يلي: