نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات وعرب سات أقوي البرامج الوثائقية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية على مستوى العالم، حيث استطاعت أن تجذب قاعدة جماهيرية واسعة بفضل محتواها المتميز والمتنوع، تقدم القناة برامج ممتعة تتناول موضوعات شيقة مثل الحياة البرية، والعلوم، والتاريخ، والطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة والمعرفة، بالإضافة إلى ذلك، تضمن القناة تجربة مشاهدة فريدة بفضل جودة بثها العالية، الأمر الذي عزز مكانتها كخيار أول لمحبي استكشاف العالم من حولهم، وفيما يلي نقدم لكم أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لعام 2024، فتابعوا التفاصيل في السطور القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

إذا كنت من عشاق البرامج الوثائقية وترغب في متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة، يمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات المحددة للاستمتاع بتجربة مشاهدة غنية ومميزة، القناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستكشف عوالم الطبيعة، والتاريخ، والعلوم بأسلوب شيق يناسب جميع أفراد الأسرة، كل ما عليك فعله هو إدخال الترددات التالية لتبدأ رحلتك مع عالم مليء بالمعرفة والإثارة.

أولًا القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12226.

استقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ:¾.

معدل ترميز: 30000.

جودة بث:HD.

ثانيًا القمر الصناعي عرب سات

تردد: 11804.

استقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز: 27500.

جودة بث: HD.

خطوات ضبط القناة

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك سهلة وبسيطة، ويمكنك القيام بها بخطوات واضحة للحصول على القناة والاستمتاع بمحتواها المميز، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بعناية: