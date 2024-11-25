شكرا لاهتمامكم بخبر عن لولو الشطورة!! تردد قناة وناسة الجديد 2025 علي الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة ضبطها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – حققت تردد قناة وناسة الجديد 2025 الفضائية شهرة واسعة في العالم العربي بفضل محتواها المميز الذي يجذب الأطفال ويسلي أوقاتهم بما هو مفيد وممتع، ومن منطلق حرصها على تلبية احتياجات جمهورها الصغير، أعلنت إدارة القناة مؤخرا عن التردد الجديد لقناة وناسة 2025، لضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة للأطفال مع متابعة أحدث الأغاني والبرامج الترفيهية التي يتم تحديثها باستمرار، وبالنظر إلى الإقبال الكبير على القناة، يهتم العديد من الآباء بمعرفة تفاصيل هذا التردد الجديد، وهو ما سنوضحه في مقالنا هذا.

كشفت إدارة تردد قناة وناسة الجديد 2025 الفضائية عن التردد الجديد للقناة، الذي يتيح للأطفال فرصة متابعة أحدث الأغاني والبرامج الترفيهية مباشرة على شاشتها، حيث يمكن إستقبال القناة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

قم بضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد عرب سات

يتيح التردد الجديد لقناة وناسة الفرصة للأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي للاستمتاع بمشاهدة أجمل الأغاني والبرامج الترفيهية التي تعرض على شاشتها، حيث تقدم القناة محتوى مميزا يناسب الأطفال، مما يجعلها واحدة من الخيارات المفضلة للأسر العربية، ويمكنكم الآن ضبط القناة بسهولة على القمر الصناعي “عرب سات” باستخدام الآتي:

التردد: 11270 القمر الصناعي: عرب سات معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD

من خلال هذه الإعدادات، يمكنكم ضمان مشاهدة مريحة بجودة عالية، ما يتيح للأطفال متابعة محتوى ممتع ومفيد في أي وقت.

كيفية ضبط تردد القناة

لضبط التردد الجديد لقناة وناسة على جهاز الإستقبال الخاص بك بكل سهولة، اتبع الخطوات التالية بدقة: