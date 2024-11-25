أفضل واحدث بكجات الاثنين إي فوتبول بيس 2025 موبايل تفاصيل أسطورية وبكج خرافي وهدايا مجانية تفاصيل واحداث مدهشه غي انتظار عشاق eFootball 2025 Mobile

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عدن – محمد سعد – تفاصيل بكجات يوم الاثنين المنتظرة في لعبة إي فوتبول بيس 2025 موبايل أحداث مميزة بعد إطلاق بكج MSN التاريخي، منذ يوم الخميس الماضي، شهدت لعبة إي فوتبول بيس 2025 موبايل إقبال غير مسبوق من اللاعبين حول العالم، والسبب يعود إلى إطلاق البكج الأسطوري MSN الذي ضم الثلاثي الشهير ليونيل ميسي، نيمار، ولويس سواريز، ولم تكتف شركة كونامي بذلك، إذ أطلقت بالتزامن معه العديد من الفعاليات المثيرة احتفال بتأسيس نادي برشلونة، ما جعل الأجواء أكثر حماسا.

اطلاق بكج MSN في إي فوتبول 2025

تضمنت فعاليات الخميس حزمة مذهلة أثارت إعجاب عشاق اللعبة، حيث تم طرح بكج MSN إلى جانب بكج أساطير برشلونة الذي احتوى على النجم البرازيلي ريفالدو، كما أطلقت الشركة عرض مميز يتضمن 1500 كوينز، يمكن من خلاله الحصول على المدرب هانز فليك ولاعبين من برشلونة الحاليين، كل هذا جاء في إطار احتفاليات ضخمة لنادي برشلونة، مما أضاف طابع خاص لهذه الإضافات.

إطلاق بكج إيبك أساطير خط وسط الدوري الإنجليزي رسميا مع استمرار فعاليات MSN حتى ديسمبر

أعلنت كونامي رسميا عن إطلاق بكج إيبك الجديد الذي يأتي تحت شعار أساطير خط وسط الدوري الإنجليزي، والذي يضم ثلاثة من أعظم لاعبي الوسط في تاريخ البريميرليج، البكج يقدم اللاعبين مع خاصية دبل بوستر التي تزيد من قدراتهم بشكل كبير:

ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد في نسخته الخاصة، تصل طاقاته إلى 105 بعد التطوير الكامل. فرانك لامبارد النجم التاريخي لنادي تشيلسي، يحصل على بطاقات بقوة 105 عند إضافة البوستر الثاني وتطويره. جيلبرتو سيلفا لاعب أرسنال السابق وأحد أعمدة الفريق في فترة تألقه، تصل طاقاته إلى 104 بعد الترقية. يمكن الحصول على هذا البكج الحصري باستخدام الكوينز، ما يجعله فرصة ذهبية لمحبي الأساطير لتقوية تشكيلاتهم.

استمرار بكج MSN حتى ديسمبر

أما عن بكج MSN الشهير الذي يضم الثلاثي ميسي، نيمار، وسواريز، فقد أعلنت كونامي أنه سيستمر في المتجر حتى يوم الخميس، 5 ديسمبر المقبل هذا القرار يبقي الحماس مستمرا بين اللاعبين ويتيح فرصة إضافية للجميع للحصول على هذه البطاقات المميزة.