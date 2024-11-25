تؤثر على جودة إشارة الواي فاي .. أماكن احذر وضع راوتر الإنترنت فيها

عدن – كتب محمد سعد – يُعد الاختيار الملائم لوضع جهاز الراوتر من الأمور التي يجب الانتباه إليها عند تركيبه، حيث أن وضعه في مكان غير مناسب من الممكن أن يؤثر بدرجة كبيرة على الجودة الخاصة بإشارة الواي فاي وسرعة الاتصال، كذلك في كثير من الأحيان من الممكن أن يقع الأشخاص في هذا الخطأ ويتعرضون إلى ضعف الإشارة وبطء اتصالهم بالإنترنت ولا يعرفون ما هي المشكلة.

5 أماكن لا تضع فيها الراوتر

هناك الكثير من الأماكن التي ينصح الخبراء بعدم وضع الراوتر بهم لضمان الحصول على أفضل جودة وإشارة، وجاءت هذه الأماكن بحسب ما يلي:

وراء الأجهزة الإلكترونية الكبيرة: يجب الحرص على ألا تضع الراوتر خلف أجهزة الكمبيوتر أو التلفزيون أو أي جهاز إلكتروني آخر كبير الحجم، لأن هذا من الممكن أن يتسبب في تقليل مستوى جودة الإشارة نتيجة عن التداخل الكهربائي والمغناطيسي، والأمر ينطبق أيضا على الأجهزة المنزلية مثل الثلاجة.

بالقرب من الأرض أو الزوايا: أكد الخبراء أن وضع الراوتر على الأرض أو في زوايا من المنزل من الأشياء المؤدية لتقليل نطاق الإشارة، ذلك لأن الإشارات اللاسلكية تعمل بدرجة أفضل عند ترك الراوتر في مكان مرتفع.

خلف الأبواب أو في الخزائن: من الأماكن غير المناسبة لوضع الراوتر هي خلف الأبواب أو داخل خزانة مغلقة، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى حجب جزء كبير من الإشارة، لأن الخشب أو المعدن يؤثر بشكل سلبي على انتشار الإشارة.

إبعاده عن الجدران الخرسانية

ومن الأماكن التي تؤثر سلبًا أيضًا على جودة إشارة الواي فاي الصادرة من جهاز الروات، الجدران الخرسانية: فالحوائط المعدنية أو الجدران الخرسانية من الأشياء التي قد تشكل عائق ضخم أمام نشر الإشارة، لذلك من المهم تجنب وضع الراوتر جانبها وينصح بوضعه في مكان مركزي ويبعد عن الحواجز الصلبة لضمان الحصول على تغطية كاملة وتشمل أجزاء المنزل.

ويجب دائمًا التأكد من جودة السلك الذي يأتي من بوكس الإنترنت الرئيس إلى الرواتر، والتأكد من عدم وجه أي قطع به.