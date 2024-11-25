نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات .. نزول دعم حافز لشهر نوفمبر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج في المقال التالي

كتب محمد سعد – برنامج حافز يقدم مساعدات مالية للمواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود، لتلبية احتياجات المواطنين بناءً على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة، ولذلك المستحقين بحاجة لمعرفة هل يوجد تغيير في موعد الصرف هذا الشهر أم لا، ويمكن للراغبين تجهيز الوثائق المطلوبة للحصول على دعم حافز، وسوف نعرض لسيادتكم طريقة التقديم في حافز، وشروط الحصول على دعم حافز، والمزايا والمقدمة من البرنامج.

موعد صرف الدعم المالي من برنامج حافز

وزارة الموارد البشرية وضعت موعد ثابت لنزول دعم حافز للباحثين عن العمل بشكل جاد، على أن يكون الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي جديد، ويمكن تغيير الصرف إذا صادف عطلة رسمية بالسعودية، ومن المؤكد أن لم يحدث أي تغيير في الصرف هذا الشهر، وبناءً على ذلك يتم الصرف غدا “الاثنين” الموافق 15 نوفمبر 2024.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج حافز

يمكن للمستفيدين من دعم حافز تقديم الأوراق الآتية:

نسخة من الهوية الوطنية. تقديم ما يثبت الشهادة الدراسية للمتقدم. صورة من السجل الأكاديمي “في حالة المتقدم حديث التخرج”. تفاصيل الحساب البنكي ويلزم أن يكون فعال، وهذا لضمان وصول المساعدات المالية. فيما يثبت العنوان السكني سواء فاتورة خدمات أو عقد إيجار. رقم الهاتف الجوال المسجل لدى منصة أبشر الإلكترونية. ما يثبت الحالة الاجتماعية.

كيفية التقديم في برنامج حافز 202؟

للذين يريدون الاستفادة من دعم حافز إلكترونياً، وهذا بإتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول على رابط طاقات. قم بالضغط على خيار الدخول. إضافة الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، كود التحقق، كلمة السر المؤقتة” ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في برنامج حافز 2024

البرنامج وضع مجموعة من شروط برنامج حافز، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون لديه الجنسية السعودية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالسعودية. لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً. يلزم على المتقدم أن يكون قادر على العمل. عدم الانتماء إلى القطاعين العام أو الخاص. أن يكون ليس لديه نشاط تجاري أو استحقاق معاش تقاعدي.

مميزات برنامج حافز 2024

حافز يقدم العديد من المزايا المختلفة للمستفيدين، هذه الفوائد كالآتي: