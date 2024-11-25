شكرا لاهتمامكم بخبر عن 8000 د.ج .. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 وأهم شروط التسجيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، ودعت جميع المستفيدات إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة.

إليكم رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك اختر خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

ثم قم بملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بتحميل المستندات المطلوبة وفقًا للشروط المحددة.

ثم اضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التقديم.

شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل

تشمل شروط الحصول على المنحة ما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

كما يجب أن تكون مقيمة في الجزائر بشكل دائم.

من الضروري أن لا تمتلك المتقدمة أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

يجب أن تكون المرأة غير موظفة في أي من القطاعين العام أو الخاص، حيث أن المنحة موجهة حصريًا للنساء غير العاملات.

كما يجب أن يكون التقديم مرتبطًا بالولاية التي تقيم فيها السيدة.

العمر المطلوب للمتقدمة يتراوح بين 18 و40 عامًا.

فوائد المنحة للمرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

تساهم هذه المنحة في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر، مما يساعد على تلبية احتياجاتها الأساسية، كما تعكس هذه المبادرة الاحترام والتقدير لدور المرأة وأهميتها في المجتمع، وقد تشجع المنحة بعض النساء على استثمار الفرصة في تطوير مهاراتهن وزيادة معارفهن.

حقيقة زيادة قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت

إن الأخبار المتداولة حول زيادة قيمة منحة المرأة الماكثة في المنزل هي مجرد إشاعات، فقد أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أن قيمة المنحة لم تشهد أي تغيير، وأن القيمة الحالية هي 800 دينار جزائري فقط.

المستندات المطلوبة للتقديم

إليكم المستندات المطلوبة للتقديم: