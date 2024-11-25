الموارد البشرية توضح حقوق الباحث عن العمل في التمكين

عدن – كتب محمد سعد – حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلة في وكالة الضمان الاجتماعي على توضيح أبرز حقوق الباحث عن العمل في التمكين وذلك لتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي وتدريبهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم كي يصبحوا أكثر إنتاجية ويصلوا إلى مرحلة الاستقلال المادي، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية لتدشين البرامج وتطوير فرص التمكين.

حقوق الباحث عن العمل في التمكين

المستفيدون من التمكين هم مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يستطيعون ممارسة العمل أو القابلين للتأهيل، وقد أوضحت الوزارة أن حقوق الباحث عن العمل في التمكين تتمثل في النقاط التالية:

إذا كان المستفيد من الحاصلين على درجة الثانوية أو الأقل من ذلك فإن الأجر الوظيفي لا بد أن يكون 3000 ريال سعودي أو أكثر.

بينما الحاصلين على درجة الدبلوم أو الأعلى من ذلك فلا بد أن تكون أجورهم الشهرية أربعة آلاف ريال سعودي أو أكثر.

المسافة بين مكان العمل والمكان الذي يقيم فيه المستفيد لا بد ألا تكون أكثر من 80 كيلو متر، ولكن يستطيع صاحب العمل ترشيح المواطن لفرصة وظيفية تزيد عن هذه المسافة عند قبول المواطن فقط.

إذا كانت الفرصة الوظيفية خاصة بالنساء فلا بد أن تتوافق مع القواعد الخاصة ببيئة عمل المرأة.

ضرورة مناسبة الفرصة الوظيفية مع المؤهل الدراسي الذي حصل عليه مستفيد الضمان.

الفئات المستثناة من التمكين

حددت الوزارة من هي الفئات المستثناة من التمكين بناءً على القواعد الواردة في لائحة نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وقد جاءت هذه الفئات متمثلة في:

المستفيد الذي لا يستطيع التأهيل.

الطالب الملتحق بالدراسة في الوقت الراهن وعمره يبدأ من 18 عام وحتى 25 عام.

الشخص الذي يقدم الرعاية والاهتمام بأحد أفراد أسرته مثل الأطفال الأقل من سن الدراسة أو المريض أو الأفراد من ذوي القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحديث المعلومات التي تخص الوضع الاقتصادي للمستفيد وخصوصًا عد حصوله على أي فرصة وظيفية وذلك في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ التحديثات.