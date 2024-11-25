نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة أبطال آسيا للنخبة .. القنوات الناقلة لمباراة العين وأهلي جدة وتشكيلة الفريقين في المقال التالي

كتب محمد سعد – تنطلق الآن عبر القنوات الناقلة لمباراة العين وأهلي جدة المواجهة المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يرغب كل منهما في الفوز ولاسيما العين الإماراتي الذي حقق نتائج سلبية منذ أن بدأت بطولة هذا الموسم الأمر الذي أحبط جماهيره نن جميع أنحاء العالم العربي، لذلك سيدخل اليوم لاستعادة أمجاده والفوز على نظيره الأهلي السعودي الذي استطاع تحقيق نتائج مميزة منذ بداية البطولة.

موعد مباراة العين وأهلي جدة

تم الإعلان منذ مدة عن المواعيد الرسمية التي ستقام فيها مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة في الجولة الحالية، وقد تم تحديد موعد مباراة العين ضد الأهلي السعودي اليوم الإثنين الذي يوافق بالتاريخ الميلادي 25 تشرين الثاني من عام 2024، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء بتمام الساعة الخامسة مساء بحسب التوقيت المحلي لكل من المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وفلسطين، والرابعة مساء بتوقيت مصر وليبيا والساعة السادسة مساء بحسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة العين وأهلي جدة

هنالك الكثير من القنوات التي سوف تنقل أحداث هذا اللقاء اليوم، حيث يمكن مشاهدة مجريات المباراة بين العين والأهلي على قناة SSC hd1 بتعليق فهد العتيبي وكذلك قناة bien sports afc بتعليق حسن العيدروس وأيضاً قناة الكأس hd9 بتعليق خالد الحدي.

أين يمكنني مشاهدة ‎نادى العين – اهلى جده؟

يمكن مشاهدة مباراة العين والأهلي اليوم أيضاً على قناة أبو ظبي آسيا بتعليق عامر العبدالله، وهنالك أيضاً وسيلة متاحة لمشاهدتها وهي الاشتراك في إحدى الباقات الرياضية المتاحة في تطبيق شاهد في آي بي.

تشكيلة العين ضد الأهلي السعودي

استقر مدرب العين في مواجهة اليوم على التشكيلة الآتية:

حارس المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: أوتون، مينيزيس، خالد الهاشمي وبندر محمد.

خط الوسط: بارك يونغ-وو ويحيى نادر.

خط الوسط الهجومي: ماتياس بالاسيوس، محمد أواد وسفيان رحيمي.

خط الهجوم: كودجو لابا.

تشكيلة الأهلي أما العين

أما الأهلي السعودي فسوف يلعب بالتشكيلة التالية: