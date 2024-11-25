شكرا لاهتمامكم بخبر عن رياض محرز يقود مباراة الأهلي ضد العين في دوري ابطال أسيا للنخبة 2024/2025 التشكيل والقنوات الناقلة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مباراة الأهلي ضد العين تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم إلى متابعة المنافسة القوية، بين فريقي الأهلي السعودي ونظيره العين في إطار جولات دوري أبطال أسيا للنخبة لعام 2024/2025 يلتقي الفريقان اليوم، على استاد “هزاع بن زايد” في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل العين ضد الأهلي

يدخل العين في المركز الثاني عشر من المجموعة بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطة واحدة والتشكيل المتوقع للفريق جاء كالتالي:

خالد عيسى في حراسة المرمى.

كوامي كواديو، سفيان رحيمي، بندر الاحبابي، بارك يونج وو، يحيى نادر، ماتياس بالسيوس، كودجو لابا، إيرك، خالد الهاشمي، محمد عوض.

تشكيل الأهلي ضد العين

يحتل الاهلي السعودي وصافة مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة خلف الهلال المتصدر ويسعى الأهلي لاقتناص نقاط مباراة اليوم للحفاظ على وصافته المؤقته

إدوارد ميندي في حراسة المرمى

وكل من: ألكسندر، فرانك كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز، إيبانيز، سعد بالعبيد، جو ديميرال، على مجرسي، فرانك كيسيه، روبرتو فيرمينو، وفراس البريكان.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد العين

تذاع مباراة الأهلي والعين اليوم على قنوات bein sports ومجموعة قنوات SSC السعودية وقناة أبو ظبي الرياضية في تمام السادسة، بتوقيت الامارات المتحدة والخامسة بتوقيت السعودية والرابعة بتوقيت مصر.

أما عن معلقي مباراة العين والاهلي اليوم

المعلق العيدروس لقناة bein sports.

المعلق فهد العتيبي لقناة SSC.

المعلق أحمد الطيب لقناة Alkass.

المعلق عامر عبد الله لقناة أبو ظبي الرياضية.

ترتيب جدول دوري ابطال اسيا للنخبة

الهلال السعودي الصدارة برصيد 12 نقطة.

الاهلي السعودي في الوصافة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر.

النصر برصيد 10 نقاط في المركز الثالث.

السد القطري برصيد 8 في المركز الرابع.

الوصل برصيد 7 في المركز الخامس.

الغرافة برصيد 4 في المركز السادس.

الريان برصيد 3 في المركز السابع.

الاستقلال برصيد 3 في المركز الثامن.

برسيوبوليس برصيد 2 في المركز التاسع.

باختاكور برصيد 2 في المركز العاشر.

الشرطة برصيد 2 في المركز الحادي عشر.

العين الاماراتي برصيد نقطة في المركز الثاني عشر.

يتوقع أن تكون المباراة شرسة بين الفريقين من أجل الوصول للصدارة من خلال الأهلي ومحاولة خروج العين من مأزق المركز الأخير.