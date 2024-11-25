تردد القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

عدن – كتب محمد سعد – يتصدر مؤشرات البحث تردد القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي اليوم، حيث تقام هذه المواجهة النارية بين الفريقين ضمن الجولة 5 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، كما أنها من المباريات الهامة التي يخوضها الفريقين لتحقيق الفوز وخصوصاً العين الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطة، بينما يأتي الأهلي في الصدارة برصيد 12 نقطة، لهذا نوفر لكم من خلال موقعنا المتميز الكويت الإخباري موعد المباراة والقنوات الناقلة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي اليوم

تُنقل أحداث مباراة الأهلي السعودي أمام نظيرة العين الإماراتي اليوم على العديد من القنوات الرياضية، والتي يبحث الكثير من الجماهير عليها الآن لمتابعة أحداث المباراة المرتقبة اليوم، حيث جاءت ترددات هذه القنوات على النحو التالي:

قناة Bein sports AFC 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

جودة القناة: HD.

تردد قناة SSC HD1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الجودة: HD.

قناة الكأس 10 HD

القمر الصناعي: ASTRA 3A.

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

موعد مباراة الأهلي ضد العين

لقد أعلنت لجنة المسابقات للبطولة الآسيوية عن موعد مباراة العين ضد الأهلي.

حيث من المقرر أن يحتضن ملعب هزاع بن زايد المباراة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

وهي المواجهة النارية المنتظرة التي تجمع بين نادي العين ونادي الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من بطولة دوري آسيا.

كما سوف تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما في تمام السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الأهلي والعين اليوم

وسوف تقود كوكبة من المعلقين العرب مهمة التعليق على مباراة اليوم بين الفريقين في دوري أبطال آسيا وهم كالتالي: