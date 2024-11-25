نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معك 200 الف عاوز عربية نظيفة مستعملة … تعالى اقولك على أحسن عربيات تجيبها بالسعر ده في المقال التالي

كتب محمد سعد – سوق السيارات المستعملة من أكثر الأسواق التي يتم زيارتها من جانب العملاء بكثرة لمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار السيارات في مصر والدول العربية، ومع ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة ويزدهر سوق السيارات المستعملة حيث تختلف في فئتها وأنواعها، واليوم جمعنا لكم سيارات نظيفة بسعر منخفض تبدأ من 200 الف جنيه، سيارات بموديلات مختلفة منها سيدان ومنها الرياضية والتي تناسب العمل والجهد الكثير والآخرى مميزة بقطع غيار متوفرة في كل مكان، ويختلف سعر السيارة على حسب حالتها وقوة المحرك فتابعوا معنا سيارات أو عربيات رخيصة قوية قليلة الاعطال سعر قليل وأداء قوي وقطع غيار وصيانة متوفرة.

من أوائل السيارات القوية ومناسبة الأداء والاستخدام اليومي سيارة لانسر كريستاله أو ميتسوبيشي لانسر كريستال والمتوفرة في سوق السيارات بسعر يبدأ من 200 الف جنيه وتلك السعر ينطبق على سيارات لانسر موديل 1996 إلى إصدار 2000، حيث أنها اختيار جيد لمن يبحث عن سيارة اقتصادية وموثوقة بتصميم عملي يلبي احتياجات التنقل اليومي، وفيما يلي نظرة على مواصفاتها الداخلية والخارجية بشكل عام:

تتميز لانسر كريستاله موديل 2000 بتصميم كلاسيكي بسيط مع مظهر انسيابي، يعكس الطابع العملي لهذه السيارة، والمقدمة تحتوي على شبك أمامي صغير يعلوه شعار ميتسوبيشي. كما تعد تلك السيارة من سيارات مدمجة التي تناسب استخدامك بشكل يومي والتنقل ما بين المدن والسفر بسهولة. تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية تقليدية توفر رؤية جيدة، مع وجود عجلات معدنية عادية مع إطارات مناسبة للاستخدام اليومي.

مواصفات محرك سيارة لانسر كريستاله وقوة الأداء

في العادة تأتي السيارة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.3 إلى 1.6 لتر، ما يمنحها قوة كافية للاستخدام اليومي.

واما عن استهلاك الوقود فتعتبر سيارة لانسر من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وهي من المزايا التي جعلتها شائعة ولها شهرة كبيرة في تلك الميزة. بالنسبة إلى المساحة الداخلية فهي تتسع السيارة لخمس ركاب مع مساحة مناسبة للأرجل في المقاعد الأمامية والخلفية، ما يجعلها مريحة للاستخدام اليومي.

من 200 الف سيارة هوندا سيفيك الرياضية في سوق السيارات المستعملة

تعتبر سيارة هوندا سيفيك من افضل السيارات التي لها شهرة كبيرة بين فئتها، وتتميز بمزيج من الأداء العملي والجودة العالية، مع تصميم يناسب الاستخدام اليومي والقيادة المريحة، وتتوفر بسعر 200 الف جنيه والبحث عنها بتلك السعر من سيارات هوندا موديل 1992 إلى موديل 2000، سيارة رياضية قوية مميزة في الشكل والأداء ومن مواصفاتها التالي: