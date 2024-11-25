بأقل سعر تويوتا كورولا اوتوماتيك في سوق المستعمل الافضل على الاطلاق

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عدن – محمد سعد – سيارة تويوتا اليابانية خاصة سيارات كورولا من السيارات الاعتمادية الموثوقة في دول العربية والخليج ومصر، ويوجد العديد من الطرازات المختلفة لسيارات تويوتا كورولا وهي متوفرة في المعارض وفي منصات إلكترونية التي توفر خدمة متابعة كل ما هو جديد في عالم السيارات الجديدة كانت والمستعملة، واليوم سنتعرف معكم على أفضل وأقل سعر سيارة تويوتا كورولا اوتوماتيك بحالة جيدة كم يبلغ سعرها في سوق السيارات المستعملة ونعرض لكم اهم مزاياها ومواصفاتها من الداخل والخارج.

بأقل سعر تويوتا كورولا اوتوماتيك في سوق المستعمل

تعرض سيارات تويوتا كورولا في سوق ومعارض السيارات المستعملة خاصة موديل عام 2000 حيث أنها تعد من أبرز انواع السيارات المنتشرة في مصر، وهي من فئة سيارات سيدان والتي تمتاز بأن بها مساحة داخلية كبيرة واسعة والمقصور داخلية للسيارة تكفي خمس أفراد بحجم مناسب ومريح، كما يتوفر في السيارة

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية التي قدمت في مصر، وذلك عن فئة السيدان صاحبة المساحة الداخلية الرحبة والتي تتسع إلى 5 أفراد، إلى جانب مساحة التخزين الخلفية المناسبة لتخزين حقائب ومشتملات. كما أن سيارة تويوتا كورولا تحظى بشكل مستمر منذ بداية ظهورها وتحظى بشعبية كبيرة في العالم وتقدم السيارة من المصانع اليابانية.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2000 الأقل سعرا والقوية

متوفرة سيارة تويوتا كورولا في السوق المصري موديل 2000 بمحرك قوي 1600 سي سي من نوعية “انجيكشن”، وهو محرك قوي مناسب جدا للسيارة.

حيث يمكنك للمحرك توليد قوة تصل إلى 110 حصان عن عزم دوران 6000 دورة في دقيقة، 145 نيوتن لكل متر من عزم الأقصى للدوران عند 4800 دورة في الدقيقة.

كما تتمتع السيارة بنوع ناقل الحركة اوتوماتيك في الأداء 6 سرعات مع نظام دفع للسيارات امامي العجلات.

استهلاك السيارة للوقود تستهلك حوالي 7.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2000 من داخل والخارج

السيارة كورولا قد تم تدعيمها بعدد من التجهيزات من وجود نظام صوتي ترفيهي مع وجود مكيف الهواء بارد، مع زجاج كهربائي اوتوماتيك أمامي وخلفي، مع وجود قفل مركزي الأبواب.

تويوتا كورولا 2000 تعتمد على إبعاد خارجية تقدر بقياس طولي 4275 ملي.

بينما عرض السيارة بقياس 1695 ملم العرض.

يصل ارتفاع سيارة تويوتا كورولا 2000 إلى 1385 مم.

مع وجود خلوص ارضي يقدر بنحو 160 مم من ارتفاع السيارة عن الأرض.

كما أن وزن السيارة تويوتا كورولا يتراوح ما بين 1000 إلى 1100 كيلوجرام.

الاقتصاد في استهلاك الوقود الذي يتراوح بين 7 إلى 8 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها اقتصادية في الوقود، كما أن السيارة بنظام قيادة مع نظام توجيه هيدروليكي، كما أن السيارة بها عجلات معدنية مع إطارات 13 إلى 14 بوصة، تعد تويوتا كورولا 2000 سيارة بسيطة وموثوقة، وقد أظهرت قدرتها على التحمل والاعتمادية في مختلف الأوقات.

مواصفات الامان في السيارة كورولا

نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) في بعض الطرازات، كان يتوفر نظام ABS الذي يساعد في تقليل احتمالية انزلاق السيارة أثناء الفرملة المفاجئة ويمنح السائق القدرة على التحكم الأفضل بالسيارة.

كما أن السيارة بها تصميم هيكل كورولا 2000 ليكون قوي ولديه قدرة على امتصاص الصدمات، مما يوفر حماية للركاب في حالة وقوع الحوادث.

ابرز مواصفات السيارة كورولا 2000 اليابانية

سيارة تويوتا كورولا 2000 هي واحدة من السيارات الموثوقة والتي تحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت، وتتميز بعدد من المواصفات التي جعلتها تحظى بقبول واسع.

من مزايا السيارة بأن هيكل تويوتا كورولا 2000 نوعه سيدان به أربعة أبواب، مقاعد السيارة مصنوعة من القماش كما أن بعض الإصدارات قد تحتوي على مقاعد جلدية. كما أن عجلة قيادة قابلة للتعديل، مع وجود مكيف هواء يدوي. كما تتمتع السيارة بنظام صوتي من وجود كل مشتملات السيارة من راديو ومشغل كاسيت في الإصدارات الأساسية. كما أن السيارة تويوتا كورولا تحتوي على نوافذ كهربائية اوتوماتيك الحركة. من مواصفات الامان في سيارة تويوتا كورولا 2000، تحتوي السيارة على وسادة هوائية واحدة للسائق في الإصدارات الأساسية من الأمام. كما أن السيارة تويوتا تحتوي على نظام فرامل عادي ويوجد بعض الإصدارات تحتوي على نظام فرامل حديث ABS على حسب اصدار السيارة كورولا فيمكن للمشتري فحص سيارة قبل الشراء لمعرفة ما تحتوي السيارة من أنظمة أمان.

سيارة تويوتا كورولا 2000 كم سعرها في سوق المستعمل

مع ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة في دول العالم يتجه أغلب الأحيان الشباب والسائقين في البحث عن سيارات مستعملة بحالة جيدة وتكون منخفضة في السعر مع قوة في الطريق وقليلة الأعطال ومن تلك السيارات سيارة كورولا الاعتمادية اوتوماتيك بحالة جيدة والتي يبدأ سعرها من 250 الف جنيه مصري، ويختلف سعر السيارة وفق حالتها اثناء عرضها للبيع.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2001 مستعملة رخيصة

سيارة تويوتا كورولا 2001 هي جزء من الجيل التاسع من كورولا، وتشتهر بموثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الوقود، تأتي السيارة بمحرك 1300 سي سي يولد قوة حصانية تصل إلى 92 حصان، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، مما يجعلها اقتصادية وجيدة الأداء للاستخدام اليومي، تستهلك حوالي 7.8 لتر لكل 100 كم في المتوسط، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة، سيارة كورولا رخيصة يبلغ سعرها ما بين 350 الف إلى 500 الف جنيه على حسب حالة السيارة.

مواصفات تويوتا كورولا 2001 من الخارج

في التصميم الخارجي، تتميز كورولا 2001 بواجهة أمامية بسيطة مع مصابيح ضباب، وشبكة أمامية تتوسطها علامة تويوتا، كما أن المقابض والمرايا الجانبية تتطابق مع لون السيارة مما يعطيها مظهر جميل متميز.

أما العيوب، فقد يلاحظ بعض المستخدمين أن السيارة قد تفتقر لمزايا الأمان والترفيه المتطورة الموجودة في الطرازات الأحدث، كما أن بعض الإصدارات ذات محرك 1300 سي سي قد تكون ذات أداء محدود في السرعات العالية.