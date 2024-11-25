ابتداء من 165 ألف .. سيارات مستعملة في مصر بجميع المحافظات بالصور والأسعار

عدن – كتب محمد سعد – نعلم أن أسعار السيارات في تزايد مستمر خاصة بعد مرور الأحداث الراهنة التي شهدتها البلاد من أحداث داخلية وخارجية، أدت إلى تفاقم أسعار كل السلع والخدمات ومنها السيارات سواء كانت مستعملة أو جديدة، فـ بدلاً من كان يأمل في شراء سيارة جديدة أصبح يبحث عن السيارات المستعملة ولكن بظروف وحالات جيدة لتستكمل معه مسيرة ظروفه الإجتماعية والعائلية، نقدم سيارات مستعملة في مصر بأسعار معقولة، ويمكننا القول إنها سوف تناسب الجميع فهي يعتبر أرخص الأسعار الموجودة الآن بالسوق المصري، مع الصور والأسعار وحالة كل سيارة.

سيارات مستعملة في مصر

نقدم أشهر السيارات المستعملة في مصر والمعروفة عبر كافة أسواق سيارات محافظات الجمهورية، منها سيارات نيسان ورينو وفيات وغيرها من السيارات التي سوف نعرضها بشكل مستمر ( مُحدث ).

رينو لوجان موديل 2010

من السيارات السيدان متوسطة الحجم التي تعمل على محرك أوتوماتيك رباعي السلندر، ويبلغ سعة المحرك 1600 سي سي وقوة 105 حصان وله 5 سرعات مختلفة.

عداد الممشى يبلغ حوالي 110 ألف كم.

السيارة موجودة بمدينة الإسماعيلية.

أعيد دهانها جزئيًا.

حالتها جيدة، بها خدوش بسيطة نتيجة الاستعمال.

سعر رينو لوجان مستعملة في مصر 200 ألف جنيه.

فيات ريجاتا موديل 2006

سيارة من الطراز القديم، سيدان كبيرة الحجم تعمل على ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، ومحرك سعته 1500 سي سي ويقدم قوة حصانية 92 حصان.

عداد الممشى حوالي أكثر من 200 ألف كم.

السيارة موجودة في مدينة الغربية بمركز بسيون.

دهانها أصلي.

حالتها ممتازة بدون حوادث أو أعطال.

سعر فيات ريجاتا مستعملة في مصر 165 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2015

سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية اعتمادية وموفرة في البنزين، تعمل على محرك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، يقدم قوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن. متر مع وسعة المحرك 1500 سي سي وناقل أوتوماتيك.

عداد الممشى أكثر من 200 ألف كم.

السيارة موجودة في مدينة الجيزة بمنطقة الهرم.

دهانها أصلي.

ممتازة بدون حوادث أو أعطال.

تتطابق في مواصفاتها بالمواصفات اليابانية الخالصة.

متاح تقسيط فقط.

سعر نيسان صني مستعملة في مصر 200 ألف جنيه مصري.

سيارات مستعملة في مصر