نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنموا الفرصة .. أقوي عروض الجمعة البيضاء من لولو هايبر ماركت على الجوالات متاحة حتى 2 ديسمبر 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت سلسلة أسواق لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، عدد من التخفيضات المميزة بمناسبة الجمعة البيضاء، وتضم العروض مجموعة متنوعة من الجوالات الذكية، وينتظر المواطنين في المملكة العروض للحصول على الخصومات المميزة، وأنطلقت العروض يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، كما وسوف تستمر العروض حتى يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، ويمكن الحصول على العروض من خلال زيارة أقرب فرع من فروع هايبر لولو المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر لولو السعودية في الجمعة البيضاء

تضم قائمة عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، عدد من الجوالات الذكية بمناسبة الجمعة البيضاء، ولعل أبرزها ما يلي.

جوال سامسونج جالكسي أي 16، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، بسعر 699 ريال سعودي.

جوال سامسونج سامسونج جالكسي أي 06، مساحة التخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، بسعر 379 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 35، مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بسعر 1.099 ريال سعودي بدلًا من 1.399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 55، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بسعر 1.299 ريال سعودي بدلًا من 1.549 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي أي 25، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

جوال هونر 200 لايت، مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بسعر 825 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

جوال هونر إكس 5 بي بلس، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

جوال هونر إكس 7 بي، مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

جوال شاومي 13 سي، مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

صور عروض هايبر لولو على الجوالات الذكية

من خلال الصور التالية يمكن الإطلاع على باقي عروض وتخفيضات هايبر لولو، على الجوالات الذكية والتي جاءت على النحو التالي.

تنتهي العروض والتخفيضات على الجوالات الذكية يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2024، أو حتى نفاذ الكمية في فروع ومتاجر سلسلة هايبر لولو في المملكة العربية السعودية.