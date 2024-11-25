شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيلو علينا وكيلو عليك .. أقوي عروض هايبر العثيم السعودية الطازج اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – طرحت سلسلة أسواق هايبر عبدالله العثيم في فروع المملكة العربية السعودية، مجموعة متنوعة من التخفيضات المميزة وتضم العروض أصناف متنوعة من المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات، لمدة يوم واحد فقط الموافق اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، وينتظر المواطنين في المملكة العروض للحصول على الخصومات المميزة، ويمكن الحصول على العروض من خلال زيارة أقرب فرع من فروع هايبر عبدالله العثيم المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

أحدث عروض هايبر العثيم الطازج

تضم قائمة عروض وتخفيضات هايبر عبدالله العثيم، باقة متنوعة من المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات، والتي جاءت على النحو التالي.

تفاح أحمر 1 كجم، بسعر 5.95 ريال سعودي.

عنب أحمر كبير 1 كجم، بسعر 9.95 ريال سعودي.

برتقال عصير 1 كجم، بسعر 4.95 ريال سعودي.

بطاطا حلوة 2 كجم، بسعر 4.95 ريال سعودي.

تمر إنتاج النخيل رطب سكري 500 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي.

جوافة كرتون 2 حبة، بسعر 13.95 ريال سعودي.

موز 1 كجم، بسعر 3.95 ريال سعودي.

لحم تيس بالعظم 1 كجم، بسعر 45.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بقري برازيلي 1 كجم، بسعر 23.95 ريال سعودي.

لحم غنم بربري بالعظم 1 كجم، بسعر 47.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الصافي كريم 2 × 500 جرام، بسعر 17.95 ريال سعودي.

مربي هالة فراولة 2 كجم، بسعر 19.75 ريال سعودي.

شبيهة جبن ريم فيتا 2 كجم، بسعر 17.50 ريال سعودي.

زيتون اليسا أسود شرائح 2 كجم، بسعر 36.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينة حلواني سادة 2 كجم، بسعر 28.95 ريال سعودي.

طرشي مشكل مصري 2 كجم، بسعر 12.95 ريال سعودي.

زود خبز تورتيلا أبيض 6 حبات × 2، بسعر 7.50 ريال سعودي.

زود كرواسون زبدة جبنة بيضاء 5 حبات × 2 علبة، بسعر 11.50 ريال سعودي.

بسكويت جوز الهند 2 كجم، بسعر 32.50 ريال سعودي.

كاجو مدخن 1 كجم، بسعر 64.50 ريال سعودي.

عدس أحمر زود 1 كجم، بسعر 12.50 ريال سعودي.

صور عروض هايبر العثيم على المنتجات الغذائية الطازجة

من خلال الصور التالية يمكن الإطلاع على باقي عروض وتخفيضات هايبر عبدالله العثيم، على المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات، والتي جاءت على النحو التالي.