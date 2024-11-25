عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية بتخفيضات تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

عدن – كتب محمد سعد – يُعتبر متجر إكسترا واحدًا من أهم المتاجر الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد أعلنت سلسلة إكسترا السعودية عبر موقعها الالكتروني عن انطلاق عروض الجمعة البيضاء لعام 2024، التي تُعد من أبرز أحداث التسوق العالمية، حيث تشمل هذه العروض خصومات مميزة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المنزلية، إلى جانب مستلزمات المطبخ، والتي تستمر حتى 7 ديسمبر، إذ يُمثل هذا الحدث فرصة ذهبية للمواطنين في للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية والاستفادة القصوى من التخفيضات.

عروض الجمعة البيضاء 2024 من إكسترا السعودية تُعد من أكثر الفعاليات التي ينتظرها المواطنون سنويًا، حيث تقدم تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من السلع، مما يتيح فرصة مميزة لتوفير المال، وقد أعلنت سلسلة إكسترا عن خصومات قوية تتراوح بين 10% و50%، تشمل الشاشات الذكية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومنها التالي:

شاشة إل جي ذكية بقياس 86 بوصة، بجودة صورة فائقة الوضوح، متاحة بسعر 6,499 ريال سعودي بعد الخصم.

شاشة سامسونج QLED ذكية بقياس 65 بوصة، بدقة عرض فائقة الوضوح، بسعر 3,099 ريال سعودي.

ثلاجة سامسونج بباب مزدوج بسعة 14.8 قدم مع فريزر 8.1 قدم، باللون الفضي، بسعر 4,099 ريال سعودي بعد أن كان 8,279 ريال.

غسالة كلاس برو ذات 15 برنامجاً، بتصميم تعبئة أمامية، باللون الأبيض، متوفرة بسعر 1,199 ريال سعودي بعد خصم 500 ريال.

غسالة إل جي بتعبئة أمامية، سعة غسيل 15 كيلو وتجفيف 8 كيلو، باللون الفضي، متاحة بسعر 4,599 ريال سعودي بدلًا من 9,199 ريال.

ثلاجة كلاس برو بسعة 13.6 قدم مع فريزر 4.6 قدم، مزودة بتقنية إنفيرتر وباللون الأسود، بسعر 1,899 ريال سعودي بدلًا من 3,499 ريال.

عروض الجمعة البيضاء 2024 جوالات

اقتناء الجوالات خلال عروض الجمعة البيضاء 2024 من إكسترا يُعد خيارًا مثاليًا، حيث تنخفض الأسعار بشكل كبير مقارنة بالقيمة الأصلية للجهاز، مما يجعلها فرصة مميزة للحصول على أحدث الإصدارات بأقل تكلفة. وتعتبر جوالات سامسونج خيارًا ممتازًا بفضل جودة الكاميرا وتعدد الميزات المتاحة، وتشمل العروض:

سامسونج جالكسي Z Flip 6 بسعة 256 جيجابايت، متوفر بسعر 3,799 ريال بدلاً من 4,399 ريال.

سامسونج جالكسي Z Fold 6 بسعة 256 جيجابايت، متاح بسعر 6,569 ريال بدلاً من 7,299 ريال.

شاومي ريدمي 12 يدعم تقنية 5G وبسعة 256 جيجابايت، بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال.

هونر 200 برو 5G بسعة 512 جيجابايت، بسعر 2,299 ريال بدلاً من 2,699 ريال.

هواوي نوفا 12i بسعة 256 جيجابايت، متوفر بسعر 749 ريال بدلاً من 999 ريال.

هونر ماجيك 6 برو 5G بسعة 512 جيجابايت، متاح بسعر 3,299 ريال بدلاً من 3,999 ريال.

نصائح الشراء من عروض الجمعة البيضاء 2024

للتسوق بأمان خلال عروض الجمعة البيضاء 2024، يقدم الخبراء مجموعة من الإرشادات لضمان تجربة تسوق خالية من المشاكل، خاصة عند التسوق عبر الإنترنت، ومن أهم هذه الإرشادات التالي: