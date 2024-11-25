وزارة الداخلية المصرية توضح كيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية توضح كيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – قامت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 2025 في عدد من المحافظات، حيث قامت الوزارة بالبدء في إجراء القرعة علناً من يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي، وحتى يوم غد الثلاثاء الموافق 26 من الشهر، وذلك طبقاً للجدول المعلن مسبقاً، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين الأيام الماضية وسط متابعة كبيرة من المتقدمين لأداء مناسك الحج هذه السنة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج

عملت وزارة الداخلية جاهدةً علي إيجاد طريقة بسيطة حتي يتمكن المتقدمين من الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج، حيث يستطيع المتقدمين للقرعة الاستعلام عن النتائج عن طريق إتباع عدة خطوات يسيرة، وهي كالتالي:

بدايةً يجب على المتقدم التوجه إلي منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في قرعة الحج.

وبعدها يتم إدخال رمز التحقق الموجود علي الشاشة.

ثم النقر على أيقونة “بحث” حتي يتم الحصول علي النتيجة.

وفي حالة القبول تقوم وزارة الداخلية بالتواصل مع الفائز لاستكمال الأوراق الإجراءات اللازمة لقرعة الحج.

وفي حالة عدم القبول يظهر للمتقدم حظ أوفر في العام المقبل.

جدول الإعلان عن قرعة الحج لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية سابقاً عن جدول زمني لتحديد المواعيد التي سيتم فيها إجراء قرعة الحج علناً، وجاءت هذه المواعيد علي النحو الآتي: