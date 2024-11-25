شكرا لاهتمامكم بخبر عن بكام عيار 21 الان!! .. سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 نوفمبر 2024 بجميع محلات الصاغة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعا كبيرا، مدفوعا بتقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في سعر الدولار، هذا الصعود يعزز الاتجاه الإيجابي للمعادن النفيسة، مما يجذب اهتمام كل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، والإقبال المتزايد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كخيار آمن يعكس ثقة كبيرة في الذهب كملاذ مالي، ومن الجدير بالذكر أن تكاليف المصنعية تبقى عنصرا أساسيا في تحديد السعر النهائي للذهب بالنسبة للمستهلك، حيث يعكس السوق المحلي بوضوح تأثير المؤشرات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، 25 نوفمبر 2024، شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة شملت جميع الأعيرة، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات، وقد جاءت الأسعار الجديدة لتعكس تأثيرا واضحا للتغيرات في السوق المحلية والعالمية، وفيما يلي التفاصيل المحدثة لأسعار الذهب:

عيار 24: بلغ 4314 جنيها للجرام، وهو الأكثر نقاء ومناسبا للاستثمار طويل الأجل.

عيار 21: سجل 3775 جنيها للجرام، ويعد الأكثر تداولا وشعبية في السوق المصري.

عيار 18: وصل إلى 3235 جنيها للجرام، ويفضل استخدامه في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصاميم العصرية.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 30,200 جنيها، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر لا يشمل مصنعية التصنيع.

سعر الأوقية عالميا: سجل 2716 دولارا، ما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

تظهر هذه الأرقام استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من الإقبال عليه كملاذ آمن للمستثمرين والمستهلكين في ظل الأوضاع الحالية.

أسعار سبائك الذهب في مصر

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم تباينا ملحوظا، حيث تعتبر متابعة أسعار السبائك أمرا ضروريا للمستثمرين ولمن يلجأون إلى الذهب كخيار آمن في ظل الأزمات الاقتصادية، وجاءت أسعار السبائك المختلفة اليوم كما يلي:

سبيكة بوزن 1 جرام: 4314 جنيها.

سبيكة بوزن 2.5 جرام: 10,785 جنيها.

سبيكة بوزن 5 جرامات: 21,570 جنيها.

سبيكة بوزن 10 جرامات: 43,140 جنيها.

سبيكة بوزن 20 جراما: 86,280 جنيها.

سبيكة بوزن “الأونصة” 31.1 جرام: 134,165 جنيها.

سبيكة بوزن 50 جراما: 215,700 جنيه.

سبيكة بوزن 100 جرام: 431,400 جنيه.

تعد هذه الأسعار مؤشرا على تزايد الاهتمام بالاستثمار في سبائك الذهب، خاصة مع تصاعد قيمتها كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.