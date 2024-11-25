أسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 25 نوفمبر في البنوك

عدن – كتب محمد سعد – شهدت الأسواق المصرية تقلبات واضحة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ويأتي هذا التذبذب استجابة للتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، ما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العملات في السوق المحلي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أبرز أسعار العملات في البنوك المصرية وتوقعات الخبراء بشأن التحركات المستقبلية.

نقدم أحدث أسعار العملات وفقاً للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري وبعض البنوك المحلية الأخرى، وهي على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي سعر الشراء: 49.734 جنيه، بينما سعر البيع: 49.595 جنيه

الريال السعودي سعر الشراء 13.248 جنيه، بينما سعر البيع: 13.209 جنيه.

اليورو سعر الشراء 51.818 جنيه، بينما سعر البيع: 51.663 جنيه.

الدرهم الإماراتي سعر الشراء: 13.541 جنيه، بينما سعر البيع: 13.502 جنيه.

الدينار الكويتي سعر الشراء: 62.337 جنيه، بينما سعر البيع: 62.148 جنيه.

الريال العماني سعر الشراء: 129.227 جنيه بينما سعر البيع: 128.782 جنيه.

اليوان الصيني سعر الشراء: 6.864 جنيه، بينما سعر البيع: 6.845 جنيه.

الريال القطري سعر الشراء: 13.641 جنيه، بينما سعر البيع: 13.595 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

الدينار الأردني سعر الشراء: 70.246 جنيه، بينما سعر البيع: 69.853 جنيه.

الدينار البحريني سعر الشراء: 131.992 جنيه بينما سعر البيع: 131.535 جنيه.

الدولار الكندي سعر الشراء: 35.575 جنيه بينما سعر البيع: 35.473 جنيه.

الدولار الأسترالي سعر الشراء: 32.337 جنيه بينما سعر البيع: 32.242 جنيه.

الفرنك السويسري سعر الشراء: 161.643 جنيه بينما سعر البيع: 160.877 جنيه.

الجنيه الإسترليني سعر الشراء: 55.65 جنية بينما سعر البيع: 55.476 جنيه.

الين الياباني سعر الشراء: 0.321 جنيه بينما سعر البيع: 0.32 جنيه.

الكرون السويدي سعر الشراء: 4.512 جنيه، بينما سعر البيع: 4.487 جنيه.

الكرون النرويج سعر الشراء: 4.493 جنيه بينما سعر البيع: 4.478 جنيه.

الكرون الدنماركي سعر الشراء: 6.949 جنيه، بينما سعر البيع: 6.928 جنيه.

تحليل وتوقعات الخبراء

بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في قيمة العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

كما يتوقع أن يستمر التذبذب في أسعار العملات نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ومع ذلك فإن السيطرة على هذه التحركات تعتمد بشكل كبير على سياسات البنك المركزي واستقرار الأسواق العالمية.

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