نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات الشوفان المشبعة … اعمليها في 5 دقائق بدون فرن وبدون سعرات حرارية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تبحث العديد من النساء عن كيفية تحضير كرات الشوفان، حيث تعد من إحدى أنواع الحلوى الصحية واللذيذة التي يمكن للعديد سهولة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون استخدام فرن، وتعتبر حلوى كرات الشوفان مصدر جيد للبروتين والألياف، لذلك تعد من إحدى الوجبات المثالية، بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة، لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة تحضير كرات الشوفان والنصائح المتبعة للحصول عليها صحية ولذيذة، والمكونات المستخدمة لتحضيرها أيضًا في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

طريقة عمل كرات الشوفان بدون فرن

يتم البحث بشكل متزايد من قبل الكثير من الأشخاص عن طريقة إعداد وتحضير أنواع الحلوى المختلفة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لذلك تم العثور على إحدى أنواع الحلوى ذات الطعم اللذيذ والشهي والتي يتم تحضيرها بكل سهولة بدون استخدام الفرن، وهي حلوى كرات الشوفان التي تحتوي على المكونات البسيطة التالية

1.5 كوب من المكسرات أو البذور.

ربع كوب من الفواكه المجففة.

نصف كوب من السكر البني والعسل.

نصف كوب من الزبادي.

كوب واحد من الشوفان الفوري.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير كرات الشوفان، يلزم أن نتبع طريقة التحضير الصحيحة والتي تتمثل فيما يلي

نقوم في البداية بإحضار وعاء عميق ومناسب. نحرص على خلط الشوفان والعسل والزبادي والسكر البني معًا بشكل جيد. وبعد ذلك نقوم بإضافة المكسرات والفواكه المجففة والبذور. نقلب الخليط جيدًا ليتم الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بتشكيل الخليط إلى حجم صغير على شكل كرات، ونترك الشوفان في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

ما هي النصائح المتبعة لعمل كرات الشوفان بدون فرن؟

يمكن للجميع تحضير حلوى كرات الشوفان بطريقة بسيطة وسهلة بدون استخدام فرن، ويمكن إضافة إحدى النكهات الخاصة بذلك مثل الفانيليا أو القرفة أو الشوكولاتة، كما أنه يمكن استخدام زبادي قليل الدسم أو خالي من الدسم للحصول على الشوفان ذات السعرات الحرارية الأقل، وفي حال الرغبة بالحصول على كرات الشوفان ذات طعم أكثر حلاوة، فإنه يمكن زيادة السكر البني أو العسل، وفي حال الرغبة بالحصول على كرات الشوفان كونها أكثر صحة، فإنه يمكن استخدام العسل الطبيعي أو سكر الدايت.

طريقة عمل كرات الشوفان المشبعة في الفرن

المكونات

2 كوب شوفان.

نصف كوب زبدة لوز أو زبدة فستق أو أي نوع زبدة مفضلة.

ربع كوب عسل نحل.

1 بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب مكسرات مشكلة لوز وكاجو وفستق.

ربع كوب رقائق جوز الهند.

نصف كوب شوكولاتة شيبس.

رشة ملح.

خطوات التحضير

سخني الفرن وفي وعاء متوسط اخلطي الشوفان والمكسرات والرقائق، وفي وعاء عميق اخفقي الزبدة والعسل والبيضة والفانيليا والملح حتى يصبح الخليط كريمي. ضيفي الخليط الرطب إلى المكونات الجافة واخلطي بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات. بواسطة ملعقة صغيرة شكلي الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم اغمسي نصف الكرة في الشوكولاتة المذابة. ضعي الكرات على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة واتركي مسافة بين كل كرة والأخرى. اخبزي الكرات في الفرن لمدة ربع ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبي، ثم اتركي الكرات تبرد تماما قبل تقديمها.

طريقة عمل كرات الشوفان بالشوكولاتة

المكونات

كوبان من الشوفان.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

نصف كوب من الزبدة اللّينة أو زبدة الفول السوداني.

ربع كوب من العسل.

نصف كوب من المكسرات المفرومة لوز وجوز وعين جمل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

شوكولاتة مذابة للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء متوسط اخلطي الشوفان مع مسحوق الكاكاو والزبدة اللينة والعسل والمكسرات المفرومة والفانيليا والملح. امزجي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس تماما. باستخدام يديك شكلي الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم. ضعي الكرات في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك. اغمسي كل كرة في الشوكولاتة المذابة ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى حتى تتصلب الشوكولاتة. يمكنك تخزين كرات الشوفان في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

طريقة عمل كرات الشوفان بجوز الهند

المكونات

كوب شوفان.

كوب جوز هند مبشور.

كوب حليب بودرة.

ثلاثة أرباع كوب حليب مكثف محلى.

نصف كوب فستق حلبي مجروش للزينة.

طريقة التحضير

في مقلاة على نار هادئة حمصي الشوفان وجوز الهند والحليب البودرة حتى يصبح الخليط ذهبي اللون. ضعي الخليط المحمص في وعاء وضيفي إليه الحليب المكثف المحلى، اعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة، غلفي الكرات بالفستق الحلبي المجروش أو أي نوع آخر من المكسرات أو الفواكه المجففة.

طريقة عمل كرات الشوفان بالزبيب

المكونات:

كوب واحد من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الزبيب.

ربع كوب من المكسرات المشكلة.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني.

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخلطي دقيق الشوفان مع الزبيب والمكسرات والقرفة والملح. ضيفي العسل وزبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني إلى الخليط الجاف وامزجي بشكل جيد وحتى تتجانس المكونات وتتشكل عجينة لينة. باستخدام يديك الرطبتين شكلي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. يمكنك تغطية الكرات ببعض المكسرات أو بذور الشيا أو جوز الهند المبشور لإضافة نكهة وملمس مختلفين. ضعي الكرات في وعاء محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

طريقة عمل كرات الشوفان بزبدة الفول السوداني

المكونات:

كوب واحد من الشوفان.

نصف كوب من زبدة الفول السوداني الطبيعية.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب رقائق الشوكولاتة.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم اخلطي الشوفان وزبدة الفول السوداني والعسل وخلاصة الفانيليا حتى تتجانس المكونات تماما. ضيفي رقائق الشوكولاتة إلى الخليط واخلطي بلطف حتى تتوزع بشكل متساوي. باستخدام ملعقة صغيرة أو يديك المبللة قليلاً بالماء، شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة. يمكنك تغطية الكرات بجوز الهند المبشور، ثم ضعي الكرات في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك.

طريقة عمل كرات الشوفان بالمكسرات

المكونات

2 كوب شوفان.

نصف كوب مكسرات مشكلة لوز وفستق وكاجو.

ربع كوب عسل.

ربع كوب زبدة لوز أو زبدة فول سوداني.

ملعقة صغيرة قرفة.

رشة ملح.

فواكه مجففة للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخلطي الشوفان والمكسرات المفرومة والقرفة والملح بشكل جيد. ضيفي العسل وزبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني إلى الخليط واخلطي بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات وتتشكل عجينة لينة. بواسطة ملعقة صغيرة أو يديك شكلي الخليط إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. يمكنك تغطية سطح كل كرة ببعض الفواكه المجففة مثل الزبيب أو قطع المشمش. ضعي الكرات في طبق التقديم وقدميها باردة.

طريقة عمل كرات الشوفان بالفواكه المجففة

المكونات

كوب واحد من الشوفان.

نصف كوب من الفواكه المجففة المختلطة مثل الزبيب والمشمش والتوت البري.

ربع كوب من المكسرات المفرومة مثل اللوز والجوز وبذور اليقطين.

ربع كوب من الزبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة من القرفة.

طريقة التحضير