شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسكويت الطاسة السريع … من حلاوته هتعمليه كل يوم بدون بيض ولا زبدة وبيذوب في الفم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر بسكويت الطاسة كونه من الحلويات السريعة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة بدون استخدام فرن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة بسيطة من المكونات أيضًا، ويمكن للعديد من الأشخاص شرائها، لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية تحضير بسكويت الطاسة باستخدام الخطوات البسيطة والسهلة، حيث يمكن تناول البسكويت في الصباح مع كوب من الشاي أو اللبن أثناء التوجه إلى العمل أو دوام المدرسة، لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية تحضير بسكويت الطاسة في مقالنا بكل دقة وتفصيل.

طريقة عمل بسكويت الطاسة السريع

نظراً لأن بسكويت الطاسة يعد من إحدى أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها بكل سهولة في دقائق معدودات، بالإضافة إلى أنه يمتاز بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ويمكن تناوله في وجبات الإفطار، لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية تحضير البسكويت من خلال توضيح المكونات المستخدمة لذلك، والتي تتمثل فيما يلي:

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر البودرة.

إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير بسكويت الطاسة يلزم أن نتبع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

نقوم في البداية بإحضار وعاء كبير ونحرص على خلط الدقيق بعد نخله بشكل جيد مع السكر البودرة والملح والفانيليا. نحرص على إضافة الزيت النباتي ونعجن المكونات جيدا للحصول على عجينة متماسكة. يمكن أن نقوم بوضع مقدار نصف كوب من الحليب للحصول على عجينة سائلة ونقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة على شكل كرات صغيرة في الحجم. نقوم بوضع كرات العجين في مقلاة على نار متوسطة ونقلب كرات العجينة جيدا حتى تتحول إلى اللون الذهبي. نرفع بسكويت الطاسة من على النار ونضعها على مناديل ورقية.

نصائح هامة لتحضير بسكويت الطاسة بشكل صحيح

لكي يتم الحصول على بسكويت الطاسة بطعم لذيذ وشهي، يلزم اتباع الخطوات التالية:

يمكن إضافة ملعقة من النشادر إلى الخليط للحصول على بسكويت مقرمش.

إضافة نكهات أخرى مثل الليمون أو القرفة أو نكهة البرتقال.

إمكانية تزيين البسكويت بالمكسرات أو الشوكولاتة أو الفواكه المجففة وفقًا للرغبة.

طريقة عمل بسكويت الطاسة بالبيض

المكونات:

كوبان من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في وعاء عميق مناسب اخفقي الزبدة مع السكر بشكل جيد وحتى يصبح الخليط كريمي. ضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى حتى يتجانس الخليط، وفي وعاء آخر مناسب اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح. ثم ضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط الزبدة والبيض واخفقي حتى تحصلي على عجينة متماسكة. سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، بواسطة ملعقة صغيرة أو يديك شكلي كرات صغيرة من عجينة البسكويت وضعيها في الطاسة. اضغطي على الكرات قليلاً بشوكة للحصول على شكل مميز، اتركي البسكويت حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين. ارفعي البسكويت من الطاسة وضعيه على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد، اتركي البسكويت يبرد تماما قبل التقديم.

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة في الطاسة

المقادير

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الحليب.

قطع شوكولاتة للتزيين.

خطوات التحضير

في وعاء كبير مناسب للخلط اخلطي الدقيق مع السكر والكاكاو والبيكنج بودر والملح جيدا حتى تتجانس المكونات. ضيفي الزبدة المذابة والحليب إلى الخليط الجاف واخفقيهم بشكل جيد وحتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة. سخني طاسة غير لاصقة على نار منخفضة وبواسطة قمع الحلواني ضعي مقدار صغير من العجينة في الطاسة على شكل دوائر صغيرة. ثم اتركي البسكويت حتى يصبح لونه ذهبي من الجهتين. يمكنك إضافة قطع الشوكولاتة إلى وجه البسكويت قبل أن ينضج. بعد ذلك اتركي البسكويت يبرد قليلاً قبل تقديمه.

طريقة عمل بسكويت البرتقال في الطاسة

المكونات:

كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب زيت نباتي.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بشر برتقال مبشور.

رشة قليلة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخفقي البيضة والسكر بشكل جيد حتى يصبح الخليط كريمي، ضيفي الزيت والفانيليا وبشر البرتقال واخفقي مرة أخرى. ضيفي الدقيق والملح بالتدريج إلى الخليط واخفقي حتى تتكون عجينة متماسكة، بواسطة ملعقة صغيرة أو قمع الحلواني شكلي العجينة إلى كرات صغيرة. سخني كمية مناسبة من الزيت في طاسة على نار متوسطة، ضعي كرات العجين في الزيت الساخن واقليها حتى يصبح لونها ذهبي من كلا الجانبين. صفي البسكويت على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، قدميه دافئ أو بارد.

طريقة عمل بسكويت الزبدة في الطاسة

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

شرائح اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم اخلطي الدقيق مع السكر والملح بشكل جيد، ثم ضيفي الزبدة المذابة والبيضة والفانيليا إلى الخليط الجاف واخفقيهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات. بواسطة ملعقة صغيرة أو يديك شكلي البسكويت على شكل كرات صغيرة وضعيها في طاسة غير لاصقة مسخنة مسبقاً على نار هادئة. اتركي البسكويت على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين على كل جانب حتى يصبح لونه ذهبي. زيني البسكويت بشرائح اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند في الطاسة

المكونات

100 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بودرة.

1 كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 كوب جوز هند مبشور

رشة ملح.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء متوسطة اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح وجوز الهند. في وعاء آخر مناسب اخفقي الزبدة مع السكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي. ضيفي الخليط الجاف إلى الخليط الرطب واخلطيهم بشكل جيد حتى تتكون عجينة متماسكة. شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة أو أقراص مسطحة، ثم سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. ضعي كرات العجين في الطاسة واتركيها حتى تتحمر من الجهتين. احفظي البسكويت في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل بسكويت الشاي في الطاسة

المقادير

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت نباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

بيكنج بودر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في وعاء عميق اخلطي الدقيق والسكر البودرة والبيكنج بودر والملح بشكل جيد. ضيفي البيضة والفانيليا والزيت النباتي إلى الخليط الجاف واخفقيهم بشكل جيد وحتى تحصلي على عجينة متماسكة. اسخني طاسة على نار متوسطة، ثم ادهنيها بالقليل من الزيت، وبواسطة ملعقة صغيرة أو يديك شكلي كرات صغيرة من العجينة وضعيها في الطاسة. اتركي البسكويت على النار حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين، ارفعي البسكويت من الطاسة وضعيه على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد ويمكنك تقديم البسكويت ساخن أو بارد.

طريقة عمل بسكويت القرفة الطاسة

المقادير

كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة مذابة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة قرفة.

رشة ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي الدقيق والسكر والقرفة والملح بشكل بشكل جيد حتى تتجانس المكونات. ضيفي الزبدة المذابة والبيضة والفانيليا إلى الخليط الجاف واخفقيهم بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة متماسكة. سخني مقلاة على نار متوسطة وضعي القليل من الزيت، بواسطة ملعقة صغيرة شكلي أقراص صغيرة من العجين وضعيها في المقلاة الساخنة. اتركي البسكويت حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين، كرري العملية حتى ينتهي كل الخليط.

طريقة عمل بسكويت الشوفان في الطاسة

المقادير:

كوب واحد من دقيق الشوفان.

نصف كوب من السكر البني..

ربع كوب من الزبدة المذابة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات إضافية مثل الشوكولاتة المفرومة أو المكسرات أو القرفة أو الزبيب.

طريقة التحضير