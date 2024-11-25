حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر لشهر ديسمبر 2024 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة المالية mf.gov.dz

عدن – كتب محمد سعد – يتسـأل عدد كبير من المتقاعدين الي معرفة حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر لشهر ديسمبر 2024، امل ان يتم تطبيقها لمساعدتهم في العيش وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فقامت وزارة المالية الجزائرية بالإعلان حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر لشهر ديسمبر 2024، ويتيح للأفراد الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.

لقد تم الإعلان من قبل وزارة المالية الجزائرية بانه سوف يتم تطبيق زيادة جديدة علي رواتب المتقاعدين لمساعدة المواطنين، وأكدت بانه لم يتم تحديد موعد تطبيقها، وسف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وأوضحت بانه خبر زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر لشهر ديسمبر 2024 مجر إشاعة لا صحة لها، وجاءت قيمة زيادة الرواتب كما يلي:-

سوف يتم تطبيق زيادة بقيمة 5% للمتقاعدين الذين يحصلون علي راتب بقيمة 20000 دينار.

وأيضا يتم إضافة زيادة علي رواتب المتقاعدين بقيمة 4% الذي يبلغ قيمة معاشهم من 2000 الي 50000 دينار.

والذين يتجاوز راتبهم أكثر من 50000 دينار يتم صرف لهم زيادة بقيمة 2%.

الاستعلام عن الزيادة رواتب المتقاعدين 2024