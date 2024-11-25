نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2024 للدور الثالث من خلال موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq بالرقم الإمتحاني فقط في المقال التالي

كتب محمد سعد – الكثير من العمليات البحثية رائجة علي محرك البحث جوجل من قِبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف علي نتائج القبول الموازي 2024 للدور الثالث، والذي يتم الإعلان عنها من قِبل وزارة التربية العراقية، ويأتي القبول الموازي الدور الثالث كفرصة أخيرة أمام الطلاب لتحقيق الحلم في الالتحاق بالكليات والتخصصات، ويعتبر الموازي هو خطوة استكماليه تمنح جميع الطلاب فرصة للتأهيل بسوق العمل، وفي هذا الإطار نعرض لكم من خلال هذا التقرير نتائج القبول الموازي 2024 للدور الثالث تابعوا الأسطر التالية.

وفي هذا الإطار فيجب العلم أنه بعد إعلان وزارة التربية العراقية نتائج القبول الموازي 2024 للدور الثالث، يتم إعطاء الطلاب الذين لم يلتحقوا بالقبول المركزي فرصة جديدة لتحقيق الأهداف العلمية من خلال الالتحاق بالجامعات والتخصصات المناسبة، كما أن الوزارة تسعي الي توفير الكثير من الخدمات الالكترونية والتي تُسهل علي الطلاب الكثير من الجهد والوقت، حيث أتاحت استخراج النتائج من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، علي أن يكون ذلك فور إعلانها.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للدور الثالث 2024

هذا وقد أعلنت وزارة التربية العراقية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2024 للدور الثالث، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، ويكون ذلك من خلال اتباع ما يلي:-