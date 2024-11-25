عزوز بقا بكام أسعار الحديد والأسمنت اليومفي مصر الإثنين 25 نوفمبر 2024 وفقا للأسواق المحلية
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عدن – محمد سعد – أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2025 من أهم مواد البناء التي متصدرة محركات البحث من قبل التجار والأشخاص الذين يرغبون في البناء، حيث هناك حالة من الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت، كما أنهم يدخلون في الكثير من الصناعات بجانب البناء نعرض لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم.
جاءت أسعار الحديد اليوم في الشركات كالتالي:-
- سعر حديد عز اليوم للمستهلك يباع بسعر 40،441 جنيهًا للطن.
- سعر الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك يباع بسعر 38،906 جنيهًا للطن.
- سعر حديد العشري اليوم للمستهلك يباع بسعر 35،500 جنيهًا للطن.
- سعر حديد المصريين اليوم للمستهلك يباع بسعر 38،100 جنيهًا للطن.
- سعر حديد بشاي اليوم للمستهلك يباع بسعر 40،700 جنيهًا للطن.
- سعر حديد السويس للصلب اليوم للمستهلك يباع بسعر 38،100 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024
- سجل سعر طن أسمنت الرمادي بقيمة تصل إلي 2908 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت النصر بقيمة تصل إلي 1960 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية بقيمة تصل إلي 2000 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت العسكري بقيمة تصل إلي 1950جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت السويس بقيمة تصل إلي 2000 جنيهًا.
سعر متر الرمل اليوم في مصر 2024
- سعر متر الرمل اليوم يتراوح ما بين 195 وحتى 225 جنيه مصري.
- سعر العربية الصغيرة بمعدل 2 متر تصل التكلفة إلي 400 جنيه مصري.
- سعر جرار الرمل بحمولة 4 أمتار تصل التكلفة إلي 800 جنيه.
- سعر سيارة رمل كبيرة 10 متر تصل التكلفة إلي 2000 جنيه مصري.
- سعر سيارة رمل أكبر في الحجم 13 متر تصل التكلفة إلي 2400 جنيه مصري.
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