الحق التخفيضات .. عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية علي الهواتف والأجهزة المنزلية

عدن – كتب محمد سعد – اكسترا هي شركة المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية أيضا، وتم تأسسها في عام 2003 في الخبر في المملكة العربية السعودية، وهي شركة عامة ومعروفة في السوق المالية السعودية منذ عام 2011، وتتميز بخدمات كثيرة مثل: ضمان الممتد للأبد و توصيل إلي بيتك بالمجاني وأيضا لديها عاملين في تركيب الأجهزة والصيانة في أي مكان موجود فيه، يتم التوصل مع العميل عن طريق الهاتف علي مدار 24 ساعة.

عروض اكسترا السعودية في الجمعة البيضاء 2024 علي الهواتف كالاتي:

وصل سعر سامسوج جالكسي ايه 34، 5 جي، 256 جيجا، أخضر الي 849 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي.

وصل سعر أبل أيفون 15 بور ماكس الي 4.899 ريال سعودي.

وصل سعر هونر اكس 9 بي و5جي و256 جيجا الي 899 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي.

وصل سعر Huawei Pura 70 Ultra 512GB الي 4,199 ريال سعودي، شاشة 6.8 بوصة، ذاكرة 512 جيجابايت

وصل سعر Huawei Nova 12i 256GB الي 749 ريال سعودي، شاشة 6.4 بوصة، ذاكرة 256 جيجابايت

وصل سعر Huawei Nova 12 SE 256GB الي 849 ريال سعودي، شاشة 6.67 بوصة، ذاكرة 256 جيجابايت

عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية