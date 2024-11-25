الحق التخفيضات .. عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية علي الهواتف والأجهزة المنزلية

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عدن – كتب محمد سعد – اكسترا هي شركة المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية أيضا، وتم تأسسها في عام 2003 في الخبر في المملكة العربية السعودية، وهي شركة عامة ومعروفة في السوق المالية السعودية منذ عام 2011، وتتميز بخدمات كثيرة مثل: ضمان الممتد للأبد و توصيل إلي بيتك بالمجاني وأيضا لديها عاملين في تركيب الأجهزة والصيانة في أي مكان موجود فيه، يتم التوصل مع العميل عن طريق الهاتف علي مدار 24 ساعة.
عروض اكسترا السعودية في الجمعة البيضاء 2024 علي الهواتف كالاتي:
- وصل سعر سامسوج جالكسي ايه 34، 5 جي، 256 جيجا، أخضر الي 849 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي.
- وصل سعر أبل أيفون 15 بور ماكس الي 4.899 ريال سعودي.
- وصل سعر هونر اكس 9 بي و5جي و256 جيجا الي 899 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي.
- وصل سعر Huawei Pura 70 Ultra 512GB الي 4,199 ريال سعودي، شاشة 6.8 بوصة، ذاكرة 512 جيجابايت
- وصل سعر Huawei Nova 12i 256GB الي 749 ريال سعودي، شاشة 6.4 بوصة، ذاكرة 256 جيجابايت
- وصل سعر Huawei Nova 12 SE 256GB الي 849 ريال سعودي، شاشة 6.67 بوصة، ذاكرة 256 جيجابايت
عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية
عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية في الأجهزة المنزلية
قام اكسترا السعودية بخصومات في العروض الجمعة البيضاء 2024 علي الأجهزة المنزلية والعروض كالاتي:
- وصل سعر ثلاجة بلت أن ميديا 8.5 قدم لونها الأبيض الي 2499 ريال سعودي.
- وصل سعر ثلاجة بلت أن ميديا 8.5 قدم لونها ذهبي الي 2374 ريال سعودي.
- وصل سعر الغسالة كلاس يرومزودة تتكون من 15 برنامج ويكون تصممها تعبئة أمامية ولونها ابيض الي 1199.
عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية
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