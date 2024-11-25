نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو هتحوّل ورقة 100 ريال سعودي كم جنيه مصري في السوق السوداء؟ .. سعر الريال السعودي اليوم امام الجنية فى جميع البنوك في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2024، في السوق السوداء وفي التعاملات البنكية. يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحركات العرض والطلب على العملة السعودية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال. وفى هذا السياق نوضح لكم متابعينا الكرام التفاصيل الكاملة لسعر الصرف فى البنوك والسوق خلال السطور التالية .

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 25-11-2024 :

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.4 جنيهًا للشراء و13.27 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله يوم أمس دون أي تغير يُذكر. يعكس هذا الاستقرار توازنًا في الطلب على الريال خارج السوق الرسمية.

سعر الريال اليوم امام الجنية فى البنوك :

أفضل بنك للشراء

البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر شراء بقيمة 13.22 جنيهًا.

أفضل بنك للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أقل سعر بيع بقيمة 13.22 جنيهًا.