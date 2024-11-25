شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر درهم اماراتى فى السوق بـ جنيه مصري ؟ .. سعر الدرهم الاماراتى اليوم فى جميع البنوك المصرية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء والبنوك المصرية. هذا التغير يأتي ضمن حركة سوق الصرف المحلية التي تتأثر بالعرض والطلب، مع استمرار أهمية الدرهم في المعاملات المرتبطة بالسفر والتجارة بين مصر والإمارات تقرير الصرف اليومى لسعر الدرهم فى السطور التالية .

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء :

سجل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء سعر 13.68 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس، الذي بلغ 13.69 جنيهًا. يظل هذا السعر مرتفعًا نسبيًا عن الأسعار الرسمية في البنوك.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء

البنك الأهلي المصري يقدم أفضل سعر للشراء بقيمة 13.52 جنيهًا.

أفضل بنك للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أقل سعر للبيع بقيمة 13.52 جنيهًا.

وفيما يلى سعر الصرف فى باقى البنوك المصرية :

البنك شراء (جنيه) بيع (جنيه) البنك المركزي المصري 13.527 13.49 البنك الأهلي المصري 13.518 13.478 بنك مصر 13.518 13.478 بنك القاهرة 13.521 13.478 مصرف أبوظبي الإسلامي 13.548 13.518 HSBC HSBC 13.52 13.49 بنك الإسكندرية 13.523 13.481 كريدي أجريكول 13.588 13.426 بنك الكويت الوطني (NBK) 13.607 13.377 بنك قناة السويس 13.535 13.482

تحويل الدرهم الإماراتي إلى الجنيه المصري

بناءً على أسعار السوق السوداء، تكون التحويلات كالتالي: