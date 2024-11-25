شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر درهم اماراتى فى السوق بـ جنيه مصري ؟ .. سعر الدرهم الاماراتى اليوم فى جميع البنوك المصرية على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء والبنوك المصرية. هذا التغير يأتي ضمن حركة سوق الصرف المحلية التي تتأثر بالعرض والطلب، مع استمرار أهمية الدرهم في المعاملات المرتبطة بالسفر والتجارة بين مصر والإمارات تقرير الصرف اليومى لسعر الدرهم فى السطور التالية .
سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء :
سجل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء سعر 13.68 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس، الذي بلغ 13.69 جنيهًا. يظل هذا السعر مرتفعًا نسبيًا عن الأسعار الرسمية في البنوك.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
أفضل بنك للشراء
- البنك الأهلي المصري يقدم أفضل سعر للشراء بقيمة 13.52 جنيهًا.
أفضل بنك للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أقل سعر للبيع بقيمة 13.52 جنيهًا.
وفيما يلى سعر الصرف فى باقى البنوك المصرية :
|البنك
|شراء (جنيه)
|بيع (جنيه)
|البنك المركزي المصري
|13.527
|13.49
|البنك الأهلي المصري
|13.518
|13.478
|بنك مصر
|13.518
|13.478
|بنك القاهرة
|13.521
|13.478
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|13.548
|13.518
|HSBC HSBC
|13.52
|13.49
|بنك الإسكندرية
|13.523
|13.481
|كريدي أجريكول
|13.588
|13.426
|بنك الكويت الوطني (NBK)
|13.607
|13.377
|بنك قناة السويس
|13.535
|13.482
تحويل الدرهم الإماراتي إلى الجنيه المصري
بناءً على أسعار السوق السوداء، تكون التحويلات كالتالي:
- 1 درهم إماراتي = 13.68 جنيه مصري
- 10 دراهم إماراتية = 136.8 جنيه مصري
- 100 درهم إماراتي = 1,368 جنيه مصري
- 1000 درهم إماراتي = 13,680 جنيه مصري