حصالة بتدي أضعاف .. موعد نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024 | أعلي عائد في البنوك اليوم

عدن – كتب محمد سعد – رائج علي محركات البحث التساؤل عن موعد نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024، وذلك بسبب الانتشار الكبير للكثير من الأنباء علي مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن مما دفع الكثير من الراغبين في استثمار أموالهم من خلال البنك الي التعرف علي حقيقة ما يتم تداوله، إذ أن طرح شهادة بعائد 35% هو أمر مفاجأ للجميع‘ وهو ما يعني إضافة 5% دفعة واحدة كفائدة علي الشهادات الادخارية، وبالإضافة الي ذلك فبنك مصر والبنك الأهلي المصري قد اكتسب الثقة من الشعب المصري وذلك لكونهما أقدم بنكان تم تأسيسهما في مصر، ويتمتعان بشهادات ادخارية عالية ومميزة.

وفي التساؤل عن موعد نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024، فقد حسم البنكان الجدل الجاري علي مواقع التواصل الاجتماعي بالنفي القاطع لجميع ما يتم تداوله، إذ أنه حتي الان لم يتم تحديد موعد مُحدد للشهادة الادخاري صاحبة العائد 35%، لكونها قيد الدراسة والمراجعة حتي الان، ولم يتم البت فيها، ولكن من المتوقع أن يتم نزول هذه الشهاد بناءً علي حديث أحد المصادر المسئولة في البنك، مع بداية العام الجديد 2025، ولكن بدون تأكيد، والجدير بالذكر أن البنك الأهلي وبنك مصر يمتلكان مجموعة مميزة من الشهادات الادخارية بعوائد مُرضية للكثير من العملاء، وننقل لكم خلال الأسطر التالية أفضل شهادات في بنك مصر والبنك الأهلي ومتاحة الان.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتغير

الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية 1000 جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

مدة سريان الشهادة البلاتينيه 3 سنوات.

سعر العائد الخاص بالشهادة يُصرف ربع سنوي بنسبة 27.5%.

يُمكن الاقتراض بضمان الشهادة، كما يُمكن إصدار بطاقة ائتمانية باسمها.

شهادات بنك مصر 2024 المتاحة الان

الشهادة الثلاثية