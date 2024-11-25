نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقيقة كالاتي موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 وأماكن الصرف في المقال التالي كتب محمد سعد – موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في 2025 لم تحدد الوزارة المالية المعلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في عام 2025 حتي الآن، ولكن قام مجلس الوزراء بإعلان عن القرارات التي تخص الزيادة في الأجور والمعاشات في الفترة القادمة، وقد توقع مجلس الوزراء أن الزيادة ستكون في الربع الأول في عام 2025 أو من الاحتمال أن يكون في مواعيده المحددة في القانون سيكون في شهر يوليو في كل سنة.

موعد صرف المرتبات في شهر نوفمبر 2024

قامت الوزارة المالية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024وهو يوم 24 نوفمبر، وبدأ صرف المرتبات للموظفين في يوم 24 نوفمبر وتستمر إلي مدة 5 أيام لذلك سننتهي في يوم 29 نوفمبر 2024، أما عن المتأخرات شهر نوفمبر سيتم صرفها في شهر ديسمبر يوم 7 و8 و9 و10.

أماكن صرف الأجور والمرتبات 2024

جميع فروع البنوك.

ماكينات الصرف الألي ATM.

البريد المصري.

الحد الأدنى من الأجور

الأجور لموظفي الدرجة الممتازة يصل الي 12200 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة العالية يصل الي 10200 جنيه. الأجور لموظفي درجة المدير العام يصل الي 9200 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة الأولى يصل الي 8200 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة الثانية يصل الي 8000 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة الثالثة يصل الي 7500 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة الرابعة يصل الي 7000 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة الخامسة يصل الي 6500 جنيه. الأجور لموظفي الدرجة السادسة يصل الي 6000 جنيه.

موعد صرف المرتبات في شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية عم موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 القادم، سيبدأ صرف مرتبات شهر 12 لكل الموظفين في قطاع العام والخاص في يوم 22 ديسمبر 2024 وأما المتأخرات ستبدأ في يوم 8و9و10 من شهر 12.