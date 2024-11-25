انتر ميلان – أتلانتا .. مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية للمرة الخامسة علي التوالي

عدن – كتب محمد سعد – حالة مكثفة من البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي يوصلها عشاق كرة القدم، عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية، والتي ينتظرها الملايين من مُشعي كلا الفريقين حول العالم العربي، وذلك حيث يضم السوبر الإيطالي نخبة عالية من الفرق القوية، ومن المقرر أن تُقام مباريات الكأس بملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، حيث تُقام مباراة كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية للمرة الخامسة علي التوالي، وفي هذا الإطار ننقل لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية، تابعونا.

هذا ومن المقرر أن تُقام البطولة بالسعودية بنظام النهائي فقط، حيث لا توجد مباراة مُقررة لتحديد المركز الثالث أو الرابع، وتمتد مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية لمدة 3 أيام فقط،

1 – المباراة الأولي في كأس السوبر الإيطالي بين ( انتر ميلان – أتلانتا ) يوم الخميس 2 يناير 2024 وتكون في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت السعودية، والـ9 بتوقيت مصر.

2 – المباراة الثانية في كأس السوبر الإيطالي بين ( يوفنتوس – أي سي ميلان ) يوم الجمعة 3 يناير 2024 وتكون في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت السعودية، والـ9 بتوقيت مصر.

3 – المباراة الثالثة في كأس السوبر الإيطالي بين الفريقين الفائزان في المباراتان السابقتان يوم الاثنين 6 يناير 2024 وتكون في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت السعودية، والـ9 بتوقيت مصر.

الفرق المؤهلة لكأس السوبر الإيطالي 2025

وبعد أن أوضحنا لكم مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 بالسعودية، فمن المقرر أن يُشارك 4 أندية في كأس السوبر الإيطالي، وهم كالتالي:-