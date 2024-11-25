ملخص العين ضد الأهلي .. نتيجة مباراة الاهلي السعودي والعين اليوم تويتر دوري أبطال النخبه

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كتب محمد سعد – نتيجة مباراة الاهلي السعودي والعين ، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث يستضيف فريق العين الإماراتي منافسه الأهلي السعودي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا النخبة، ويدخل الفريقان هذه المباراة بطموحات متباينة؛ فبينما يسعى العين إلى استعادة التوازن وتحقيق أول انتصار له في البطولة، يتطلع الأهلي لتعزيز موقعه في الصدارة والمضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية، على الورق، يبدو الأهلي في وضع أفضل لتحقيق الانتصار بفضل مستواه الحالي واستقراره الفني، إلا أن العين قد يفاجئ الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية إذا تمكن من استغلال نقاط قوته وتجنب الأخطاء الدفاعية المتكررة.

نتيجة مباراة الاهلي السعودي والعين

نادي الأهلي السعودي يستمر في تحقيق الإنتصارات القوية الآسيوية علي حساب نادي العين الإماراتي هذه المرة، حيث نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف في لقاء كان من جانب واحد وسجل الأهداف كلا من : إيفان توني هدفين ، وكاكو هدف من جانب العين.

يمر نادي العين بفترة عصيبة في مسيرته على المستويين المحلي والدولي هذا الموسم على الرغم من تتويجه باللقب في النسخة الماضية من البطولة، إلا أن أداء الفريق في النسخة الحالية كان مخيبًا للآمال، يحتل العين المركز الأخير في المجموعة الثانية بعد حصده نقطة وحيدة فقط من أربع مباريات، إذ تعرض للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، منها هزيمة قاسية أمام فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بنتيجة 5-1.

وعلى الصعيد المحلي، يعاني العين في دوري المحترفين الإماراتي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر نادي الشارقة ورغم فوزه الأخير في الدوري على فريق العروبة بنتيجة 4-2 يوم الخميس الماضي، إلا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تحسين أدائه على كافة الأصعدة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف البطولات، ويحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، متساويًا مع الهلال في النقاط، لكنه يتأخر بفارق الأهداف نجح الأهلي في الفوز بجميع مبارياته الأربع السابقة في البطولة، وكان آخرها الانتصار الكبير على الشرطة العراقي بنتيجة 5-1.

وفي الدوري السعودي للمحترفين، يحتل الأهلي المركز السابع بعد 11 جولة، ونجح في تحقيق فوز مهم على الفيحاء بنتيجة 1-0 في مباراته الأخيرة يوم الجمعة الماضي هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة الفريق وثباته هذا الموسم، لا سيما بفضل خط هجومه المميز الذي سجل 10 أهداف ولم يتلق سوى هدفين في البطولة الآسيوية حتى الآن.

مواجهة تاريخية بين الفريقين

تشهد مواجهات العين والأهلي دائمًا ندية وإثارة كبيرة التقى الفريقان في أربع مناسبات سابقة في دوري أبطال آسيا، وحقق العين الفوز في مباراتين، فيما انتهت المواجهتان الأخريان بالتعادل، وتشير الإحصائيات إلى أن “تسجيل الفريقين” و”أكثر من 2.5 هدف” تحقق في معظم مواجهاتهما السابقة، مما يعكس طابع المواجهات المفتوحة بينهما.

يتوقع أن يعتمد العين على الهجوم منذ البداية لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الأمل في المنافسة وسيكون النجم المغربي سفيان رحيمي من أبرز الأسماء التي يعتمد عليها الفريق بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص، ومع ذلك، يواجه الفريق تحديًا كبيرًا في خط دفاعه الذي يعاني من ضعف التنظيم وتلقي أهداف سهلة، وهو ما ظهر جليًا في مباراته الأخيرة أمام النصر.

أما الأهلي، فيملك قوة هجومية كبيرة يقودها النجم رياض محرز، الذي أظهر تأثيرًا كبيرًا منذ انضمامه للفريق يعتمد المدرب على استراتيجية هجومية منظمة تستغل السرعات والمهارات الفردية للاعبيه في خط الهجوم، مع تأمين دفاعي قوي يُصعب المهمة على المنافسين.

مفاتيح الفوز لكل فريق