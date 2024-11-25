ما هي أسعار الأرز اليوم؟ سعر طن الارز الشعير في مصر اليوم 25-11-2024 فى جميع الاسواق والمحال التجارية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أسعار الأرز اليوم؟ سعر طن الارز الشعير اليوم 25-11-2024 فى جميع الاسواق والمحال التجارية في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت أسواق الارز الشعير في مصر اليوم حالة من الاستقرار بعد سلسلة الانخفاضات التي سادت خلال الأسابيع الماضية، ويعود ذلك إلى زيادة المعروض المحلي عقب موسم الحصاد الأخير. مع انتهاء هذه المرحلة، تركز الأسواق الآن على عمليات التبييض والتعبئة لتلبية احتياجات المستهلكين في الفترة المقبلة. وفى اطار بحث العديد من الاشخاص عن الاسعار سنوافيكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز الاخبارى بالتفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

سعر الارز الشعير اليوم :

الارز الشعير رفيع الحبة : تراوح سعر الطن بين 15,200 جنيه و15,500 جنيه ، مسجلًا ثباتًا عند انخفاض قدره 300 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.

: تراوح سعر الطن بين ، مسجلًا ثباتًا عند انخفاض قدره مقارنة بالأسبوع الماضي. الأرز الشعير عريض الحبة: استقر سعر الطن عند 16,200 جنيه، مع استمرار نفس الانخفاض مقارنة بالأسابيع الماضية.

هذا الاستقرار يعكس توازن العرض والطلب في الأسواق، مدفوعًا بزيادة كميات الإنتاج خلال موسم الحصاد الأخير، ما ساعد على تقليل الضغط على الأسعار.

أسعار الارز الأبيض في منافذ التموين :

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من الأرز الأبيض بأسعار مدعومة عبر المنافذ الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، حيث شهدت الأسعار تخفيضات ملحوظة جاءت على النحو التالي: