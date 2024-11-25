تابع مجانا .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 El Fajr TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر قناة الفجر الجزائرية من اهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية التاريخية مترجمة باللغة العربية، ويتم عرض عليها أهم وأشهر المسلسلات وهو المؤسس عثمان الموسم السادس، فتحصل القناة علي عدد كبير من المشاهدات في مصر والوطن العربي، لذلك ارتفعت معدلات البحث الي معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية بدون توقف او انقطاع لتنزيله علي جهاز الاستقبال.

نظرا لاهتمام عدد كبير من الأفراد بمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، فقامت إدارة القناة بالإعلان عنه، فقد جاء علي القمر الصناعي نايل سات كما يلي:-

التردد الجديد الخاص بالقناة هو: 12645.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي (V).

جودة بث القناة هي: SD (جودة عادية).

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد الخاص بالقناة هو: 12688.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي (V).

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: ¾.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي جهاز الاستقبال