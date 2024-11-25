نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mbc masr تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2024 علي أشهر الأقمار الصناعية بجودة HD في المقال التالي

كتب محمد سعد – من أقوي الترددات في العالم العربي الذي يتم التساؤل عنها علي محركات البحث هو تردد قناة إم بي سي مصر، والذي انتشر علي نطاق كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب كون القناة تقوم بتقديم الكثير من الأعمال الفترة المُتنوعة، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة مميزة من المسلسلات والأفلام العربية والمصرية عبر شاشتها كما تُقدم مجموعة من البرامج الحوارية والهادفة والتي تتنوع بين المشكلات الاجتماعية والبرامج الترفيهية، والتي تبحث أيضا عن مشكلات سياسية أو اقتصادية، وبالإضافة الي ذلك تقوم القناة بعرض جميع المباريات المهمة لمنتخبنا المصري داخل أو خارج أرضه.

تردد قناة إم بي سي مصر

بالإضافة جميع ما تم ذكره فالقناة تتميز أيضا بالجودة العالية للعرض سواء للصوت أو الصورة، حيث تعمل القناة علي مدار الـ24 ساعة طوال اليوم بدون تقطيع أو تشويش، هذا وقد وفرت إدارة القناة التردد الخاص بها علي جميع الأقمار الصناعية، حتي تُسير علي البحثين عن القناة تحميلها، وفي هذا الصدد ننقل لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية وأشهرهم.

تردد قناة إم بي سي مصر 1 بجودة HD

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة بث القناة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

معدل ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة هو: 5/6.

جودة بث القناة: HD.

قناة ام بي سي مصر 2 نايل سات