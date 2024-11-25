شكرا لاهتمامكم بخبر عن 11494 أفقي تردد قناة بطوط الجديد 2024 Batoot TV علي القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات بجودة HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تردد قناة بطوط هو من أولي الترددات التي يتم البحث المستمر عنها علي متصفح جوجل العالمي من قِبل الملايين من الأباء والأمهات الراغبين في تسلية أبنائهم وإمتاعهم بأفضل قنوات الأطفال والتي تمكنت من أن تضيف البهجة في الكثير من المنازل في منطقة العالم العربي وشمال إفريقيا، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة مميزة من الكراتين والأفلام الكرتونية المُمتعة والتي تمتلئ بالإثارة والتشويق والكثير من المشاكسات التي تُضيف البهجة وتُعزز روح التفكير الإيجابي والمميز عند الأطفال، كما أن القناة ساعدة الكثير من الأطفال في السنوات الأولي علي الحركة المُبكرة من خلال المُشباه علي التلفاز لتنفيذ حركات بطوط.

تردد قناة بطوط

وبالإضافة الي ذلك فإن قناة بطوط تميزت بالجودة العالية والمُميزة للعرض، وذلك بفضل ما تقوم به إدارة القناة من تحديث للترداد باستمرار حتي تحصل علي أفضل جودة للعرض سواء للصوت أو الصورة، كما تميزت قناة بطوط بكونها تلفزيونية ولا تتطلب مشاهدتها دفع أي رسوم أو اشتراكات، مما وفر علي الكثير من أولياء الأمور تسلية أبنائهم بالمجان، وفي هذا الصدد ننقل لكم من خلال هذا المقال تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة بطوط علي نايل سات

تردد القناة: 11494.

معدل الترميز القناة : 27500.

معامل استقطاب القناة : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 3/4.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة بطوط الجديد علي عرب سات