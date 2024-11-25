أصل الهندي .. تردد قناة زي الوان نايل سات 2025 Zee Alwan عبر كافة الأقمار الصناعية وطريقة تنزيلها

عدن – كتب محمد سعد – يتابع المسلسلات الهندية الملايين من المشاهدين في الوطن العربي لذلك يتم البحث تردد قناة زي الوان نايل سات 2025 بكثر لتنزيل القناة علي الشاشة التليفزيونية والاستمتاع بالمشاهدة المجانية دون الحاجه الي دفع رسوم اشتراكية ، وتتميز قناة زي الوان بعرضها الكثير من المسلسلات الهندية والتركية ، ونجحت علي مدار السنوات بتجميعها لأفضل المسلسلات ودبلجتها الي اللهجة السورية وعرضها حصرياً علي التلفاز ، لذلك تسجل نسب مشاهدة عالية وتحقق نجاحات كبيرة ، كمان تعرض البرامج المصرية والمسلسلات الدرامية ، وسنوفر لكم كافة الترددات خلال السطور القادمة.

اليكم الان التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11418.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

والجودة هي: HD.

التردد عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو : 11862.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

الجودة الخاص بالقناة هي: HD.

طريقه تنزيل قناة زي الوان علي جهاز الاستقبال

في البداية يجب الضغط علي زر “menu” الموجود في جهاز التحكم.

سيتم فتح لكم القائمة الرئيسية قم باختيار منها التركيب اليدوي.

ثم بعد ذلك عليك بالنقر علي زر إضافة قناة جديدة.

قم بإدخال البيانات وهي ” التردد علي النايل سات او عرب سات ، الترميز والاستقطاب”.

اضغط علي زر البحث ، ستظهر لك القناة عليك بعدها بالضغط علي الحفظ والتثبيت.

تتميز قناة زي الوان انها من القنوات التي تقوم بعرض المحتوي الخاص بها علي مدار 24 ساعة دون حدوث توقف او انقطاع ، وتعمل القناة بجودة HD، الي جانب وجود نقاء في معدات الصوت الخاصة بها.

وتعتبر قناة زي ألوان من أول القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات الهندية ،والتي نالت اعجاب الكثير من المشاهدين وحققت انتشار كبير في جميع الدول العربية ،ويمكن للجميع تحميل القناة من خلال الترددات السابقة.