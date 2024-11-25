نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبتها الآن Wanasah – Karameesh .. تردد قناة كراميش وناسة 2025 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بأعلى جودة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر قناة كراميش وناسة من أشهر القنوات الكرتونية للأطفال، حيث نرى تعلق وترديد الأطفال بأناشيدها باستمرار، كما تتميز القناة بالبرامج الهادفة التي تعلم الأطفال كيفية الاعتماد على النفس واكتشاف المهارات التي تكن داخلهم، كما تحرص أيضا في برامجها على بث القيم الاجتماعية والأخلاقية داخل نفوس الأطفال بطريقة بسيطة من خلال الرسومات المتحركة التي تثبت داخل الاذهان، وبالرغم من أن القناة مجانيه ولا تحتاج اى رسوم لتنزيها على جهاز الاستقبال الا انها تهتم بجودة الصوت والصورة لاستمتاع الأطفال بالمشاهدة والدخول في أجواء البرامج.

تردد قناة كراميش وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

جودة الصوت والصورة الخاصة بالقناة: HD.

تردد قناة كراميش وناسة 2025 على القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11390.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

جودة الصوت والصورة الخاصة بالقناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش وناسة الجديد 2025 على جهاز التلفاز

أولا: قم بالضغط علي زر القائمة الرئيسية من جهاز التحكم عن بعد “الريموت كنترول”.

ثانيا: قم باختيار البحث اليدوي او إضافة قناة جديدة.

ثالثا: قم بتحديد القمر الصناعي “نايل سات أو عرب سات” ثم قم بكتابة بيانات القناة “التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب”.

رابعا: قم بالضغط على بحث وسوف تظهر لك القناة.

خامسا: قم بالضغط على زر حفظ لتنزيل القناة ضمن القنوات المحفوظة لديك على جهاز الاستقبال.

يبحث جميع المواطنين عن التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي للنايل سات وعرب سات، ووضحنا التردد الجديد الخاص بالقناة وطريقة التنزيل الخاص بطريقة بسيطة.

قناة كراميش وناسة من القنوات المميزة التي تقوم بعرض المحتوي الخاص بها علي مدار 24 ساعة دون حدوث توقف او انقطاع ، وتعمل القناة بعدد كبير جدا من الجودات لكي تتناسب مع الجميع وسوف نضيف لكم التردد الخاص بها علي كل الأقمار الصناعية.

يهتم عدد كبير من الأفراد بمعرفة تردد قناة كراميش وناسة علي جميع الأقمار الصناعية لكي يتم تنزيله علي جهاز الاستقبال، فتعتبر هذه القنوات من اهم القنوات الفضائية التي يتم مشاهدتها بواسطة عدد كبير من الأفراد.