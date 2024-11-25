فريد يعرض الزواج علي سيران مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85 مترجمه والقنوات الناقله له بجودة عالية HD
شكرا لاهتمامكم بخبر عن فريد يعرض الزواج علي سيران مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85 مترجمه والقنوات الناقله له بجودة عالية HD على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يعتبر مسلسل الطائر الرفراف من المسلسلات الدرامية التي انتشرت بشكل كبير في الفترات الأخيرة علي مواقع التواصل ،حيث تصدر السؤال عن مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85 مترجمه كافة محركات البحث ،وقد حقق المسلسل نجاحات كبيرة في مصر والوطن العربي من خلال عرض الحلقات الأولي منه ،كما يهتم الكثير بمعرفة القنوات التي تقوم بنقل حلقات المسلسل من خلالها مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85 مترجمه.
يأتي المسلسل في اطار درامي رومانسي وتحكي قصة المسلسل حياة شاب يدعي ” فريد ” وقصة زواجة من فتاة هو لا يرغب الزواج بها ولاكن يرغب في الزواج من شقيقة الفتاة ،وتحكي حلقات المسلسل قصة حب الاثنين والمشاكل والمواجهات التي واجهتهم ،و يتساءل الكثير عبر محركات البحث عن الحلقة الـ 85 من المسلسل ،حيث تحتوي الحلقات علي العديد من الأحداث الجديدة الغير متوقعة التي تم ظهورها من خلال الإعلان التشويقي للحقلة.
القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف
ويهتم الجميع في الفترات الأخيرة في معرفة القنوات التي تنقل المسلسل علي الشاشات ،ويتم عرض المسلسل حلقة كل أسبوع من يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر ،والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية علي قناة star tv التركية وقناة الفجر الجزائرية ،اليكم تردد القنوات.
تردد قناة star tv التركية علي القمر الصناعي النايل سات
- التردد الخاص بالقناة : 10922.
- معامل الترميز للقناة : 27500.
- معامل التصحيح الخطأ للقناة : 5/6.
- الاستقطاب للقناة : عمودي.
تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات
- التردد القناة : 11470
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5